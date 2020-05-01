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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı


Süper Lig’in 11. Süper Lig’in 11. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 8 Kasım Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.

📆 07 Kasım 2019 Perşembe 22:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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