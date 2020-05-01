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Ahmet Şimşek Koleji
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“Anlat Kadıköy” projesi ödül aldı


17’inci Altın Örümcek Web Ödülleri’nde, Kadıköy Belediyesi kamu kurumları kategorisinde “Anlat Kadıköy” projesi ile ödül aldı.

Türkiye’de web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen en iyi projelerin belirlendiği Altın Örümcek Web Ödülleri’nin 17’ncisi Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 28 kategoride 1469 projenin yarıştığı 17’nci Altın Örümcek Ödüllerinde jüri değerlendirmeleri sonucu finale kalan 245 proje arasından kazananlar görkemli bir törenle açıklandı. Kadıköy Belediyesi’nin ‘Anlat Kadıköy’ ve ‘Satın Alma Sahiplen’ projeleriyle katıldığı yarışmada, Kadıköy Belediyesi ‘Anlat Kadıköy’ ile ödül aldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, törende yaptığı konuşmada “Ödül almak güzel bir şey, bu ödülü bugünü ve yarını tasarlayanlardan almak daha da güzel bir duygu, bu ödülde ve stratejik plan sürecimizde emeği geçen tüm personelimizi yürekten kutluyorum” diye konuştu. Ödül törenine projede emeği bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli de katıldı.

‘Anlat Kadıköy’, Kadıköy’ün gelecek beş yılının, mümkün olabilecek en iyi katılım seviyesinde ve tüm paydaşlarıyla planlandığı, aynı zamanda ülkemizin ilk geniş kapsamlı online katılım platformu olma özelliğini taşıyor. Proje, bir kamu kuruluşunun kendi öz kaynaklarıyla ve hiçbir hizmet satın almadan gerçekleşmesi nedeniyle de öne çıkıyor.

📆 07 Kasım 2019 Perşembe 22:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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