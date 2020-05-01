Eminönü balıkçı teknelerinde ibre İBB’ye döndü “Yürütmeyi Durdurma” Kararı Kaldırıldı

İBB’nin, Eminönü’nde sözleşme süreleri biten balıkçıların tahliyesine ilişkin kararıyla ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, tahliyeye ilişkin yasal sürecin devam edeceğini açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü’nde kira sözleşmeleri biten balıkçı teknelerinin sahiplerine, sahilin 1 Kasım itibariyle boşaltılması için tebligat göndermişti. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi, konuyu yargıya taşımış ve 4. İdare Mahkemesi, 1 Kasım Cuma günü İBB’nin savunması alınana kadar “Yürütmeyi Durdurma” kararı almıştı.



İBB, mahkemeye savunmasını yaptı. 4. İdare Mahkemesi, bugün davanın incelenmeksizin reddine karar vererek, “Yürütmeyi Durdurma” kararı ortadan kaldırdı. Karar, mahkeme üyelerinin oy birliğiyle alındı.



Karara gerekçe olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. Maddesindeki; “Devletin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmaz malların, gerçek tüzel kişilerce işgali üzerine, idarenin talebi üzerine 15 gün içinde tahliye edilerek idareye teslim edileceği” hükmü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15. Maddesinin atıfta bulunduğu 14. Maddedeki ‘Ehliyet, İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, Süre aşımı’ halleri nedeniyle, davanın reddine karar verilmesi” hükümleri gerekçe gösterildi.



Kararda, “Yukarıda belirtilen mevzuat gereği, uyuşmazlığa konu taşınmazın tahliyesine yönelik olarak mülki amirce tesis edilmiş bir işlemin idari davaya konu edilemeyeceği açıktır” denildi.

Kararı sosyal medyadan duyuran Başkan Danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun da “İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup ‘Yürütmeyi Durdurma’ kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir. Tahliye ile ilgili Fatih Kaymakamlığı’na yazı gönderilmiştir. Tahliye kaymakamlığın tespit edeceği tarihte yine kaymakamlıkça gerçekleştirilecektir” yazdı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Eminönü’ndeki balık ekmek lezzetinin yok olmayacağını açıklamış, “Kimse, İstanbul’un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil. Şehrin her noktasından halkın sağlıklı faydalanması çabasındayız. Arkadaşlarım kalıcı, daha iyi hizmet veren bir süreç tanımlamaya çalışıyor. İstanbulluların daha çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Kaldırma yok. Dün nasıl ihaleyle birisi alıyorsa, şimdi de belediyenin iştirakleri var” demişti.