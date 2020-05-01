Fenerbahçe Nabil Dirar’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Fenerbahçe Faslı futbolcusu Nabil Dirar’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Fenerbahçe Faslı futbolcusu Nabil Dirar’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.



Fenerbahçe Dirar ile kontrat yeniledi. Sarı-lacivertli kulüp, sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan 33 yaşındaki oyuncusu Dirar’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Faslı futbolcu, Fenerbahçe Kulüp binasında Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte kendisini 2022 yılına kadar Fenerbahçe’ye bağlayan yeni sözleşmeyi imzaladı.



Nabil Dirar, 2017-2018 sezonundan bu yana forma giydiği Fenerbahçe’de 63 resmi müsabakada görev aldı.