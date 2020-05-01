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Çınar Şahenk “Perspekta” Sergisiyle Karikatür Evi’nde


Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Mimar, Karikatürist Çınar Şahenk’in “Perspekta” sergisine ev sahipliği yapıyor. 9 Kasım saat 16.00’da açılışı yapılacak sergi 8 Aralık’a kadar sürecek.

Karikatürist mimar Çınar Şahenk’in “Perspekta” adlı sergisi 9 Kasım – 8 Aralık tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde karikatür sevenleri bekliyor. Şahenk’in 61 adet eserinin bulunduğu sergi her gün 18.00’e kadar gezilip görülebilir. 

“Taş Ustaları”, “Bizim Pergel ve Çizdiği Çember”, “İntermezzo”, “Çizgilerin Arkasında” ve “Ara ki Bulasın” adında beş kitabı bulunan 80 yaşındaki karikatüristin bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bodrum ve Paris’te de sergileri yer almış.

“KARİKATÜRDE YAZIYA YER YOKTUR”

Karikatür çizimine hobi olarak başladığını, bu yolda karikatüre farklı bir anlatım getirmeye çalıştığını söyleyen Şahenk, karikatür sanatını şöyle anlatıyor: “Çizgi yeterli ve güçlü bir ifade aracıdır. Dolayısıyla karikatürde yazıya yer yoktur, olmamalıdır. Karikatür yere sağlam basabiliyorsa kol değneği olarak yazıya gerek duymaz. Birkaç çizgi, çoğu kez, sayfalar dolusu yazının anlatabileceğini misliyle anlatır insana. Bizim burada görmek istediğimiz karikatür özünde sembolik bir anlatımdır. İnsanı sembolleri yorumlayarak düşünmeye zorlar ve böylece çizerin anlatmak istediği konunun yelpazesini genişletir. Karikatür kısa ve çabuk yoldan, yalın çizgilerle anlatır anlatmak istediğini. Buradaki çizgiler, kırıcı bir saldırganlıktan uzak, ince bir ironi perdesinin ardına gizlenip, evrensel sisteme ve doğal olana aykırı giden çelişkilere, yanlışlara, düşüncelere ve eylemlere el uzatır, dil uzatır… Hem tebessüm ettirir (güldürür demiyorum) hem de düşündürür. Ve böylece çizer, düşüncelerini, duygularını, itirazlarını, reaksiyonlarını ve söylemek istediklerini duyurabilir dışındaki dünyaya.”

📆 05 Kasım 2019 Salı 23:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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