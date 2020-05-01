Kadıköy’de Nene Hatunların Cumhuriyet coşkusu

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Kadınlar Kolu Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vakıfta bir araya gelerek doyasıya yaşadılar.

Cumhuriyet Bayramı yemeği buluşması, önceki dönem Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI ve İstanbul Milletvekili M. Belma SATIR, Muammer Cindilli, Murat Şahsuvaroğlu, Vakfın Yönetim Kurulu, Danışma Meclisi Üyeleri, Vakıf Üyelerinin yoğun katılımıyla Vakıf binasındaki güzel bir organizasyonla gerçekleşti.

Vakfın Kadın Kolları Başkanı Rüchan Olcay DEMİRYÜREK yaptığı açılış konuşmasında; Vakfın Üyeleri ve hemşehrilerle birlikte olmanın verdiği mutluluğa değinirken; Vakıf Başkanı A. Hadi ATALAR’a her şartta ve her durumda kendisine ve ekibine verdiği destek için teşekkür etti.

Vakfın TSM Korosunu çalıştıran TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçısı Mine GEÇİLİ BİTMEZ’in de misafirlere doyumsuz bir müzik şöleni sunduğu programıyla hemşehrilere birlik ve beraberlik adına çok güzel bir örnek teşkil ettiler. Bir dönem Milli Marş olarak okutulan Erzurum Marşı’nın konuklar tarafından hep bir ağızdan söylenmesi ise salonda duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Kadınlar Kolunun düzenlediği bu anlamlı gece Vakıf Başkanı A. Hadi ATALAR’ın; konuklara ve Kadınlar Kolu Başkanı R.Olcay DEMİRYÜREK ile ekibine teşekkür etmesinin ardından hep birlikte 10.Yıl Marşı’nın söylenmesi ile sona erdi.

Galeri