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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » AZİZ AZİZİYE…
Ahmet Berhan Yılmaz
AZİZ AZİZİYE…


(9 KASIM RUHUNA, ŞEHİTLERİNE, GAZİLERİNE ŞÜKRAN VE MİNNETLE)

AHMET BERHAN YILMAZ

Soğuktu hava,

Soğuktu yer,

Soğuktu gök,

Soğuktu Erzurum.

Moskof soğuktu, soğuktu Ermeni.

Nefretlerinden, kinlerinden buz kesmişti her yanı.

Yaralıydı Erzurum,

Yaralıydı millet.

Ama milletti, çünkü birlikti,

Erzurum’u Erzurum yapan birlikten doğan dirlikti.

Yaralıydı Erzurum, yaralıydı millet.

Ve yaralardan fışkıran kan,

Can verdi Erzurum’a, verdi tabyalara can.

Can geldi Aziziye’ye, can geldi memleketime.

Erzurum düşerse vatan düşerdi,

Bunu bütün dünya bilirdi.

Nenem Hatun’du, dedem yiğitti,

Gençler, çocuklar, kadınlar, erkekler hepsi birer devdi.

Düşman da kimdi?

Kimdi Aziziye’ye giren bedbaht.

“Uyanın ey ahali, uyanın ki son uyuyuşunuz olmasın”,

Nidaları yükselince minarelerden,

Çığ gibi boşaldı kadını, erkeği, kızı, kızanı evlerden.

Artık Erzurum’da yer gök Allah-u Ekber’di,

Erzurum’da, o gün, gökten ecdat inse, öpse o pak anlı değerdi.

Vurdular vatan için, millet için, Allah için.

Vuruldular vatan için, millet için, Allah için.

Vurdular baltayla, taşla, bıçakla, keserle, sopayla,

Vuruldular toplarla, tüfeklerle, mavzerlerle.

Korkmadılar, yenilmediler,

Nenem Hatun’du, dedem yiğit.

Ölmediler, ölemediler.

O gün kocaman bir orduyu yendiler.

Hey, aziz Aziziye,

Hey, necip Erzurum.

Palandöken kadar yüce,

Kahramansın hece hece.

📆 04 Kasım 2019 Pazartesi 22:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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