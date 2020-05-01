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Fenerbahçe, İM Kayserispor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı


Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe İM Kayserispor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı.

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe İM Kayserispor deplasmanından Umut Bulut’un 58. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Moses, sağ kanattan ceza sahası içerisinde ki Muriç’e pasını attı ancak Muriç dokunamayınca top kaleci Lung’ta kaldı.

25. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Moses, ceza sahası dışından sert vurdu. Top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

26. dakikada sol kanattan içeri sokulan Rodrigues ceza sahası önünden şutunu çekti, kaleci Lung güçlükle topu çıkarmayı başardı.

29. dakikada orta sahadan topu alarak ileriye taşıyan Mensah, müsait durumdaki Adebayor’u düşündü. İsla, Adebayor’dan önce araya girerek topu kornere çıkardı.

38. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Muriç’in kafasını Lung son anda çıkardı, dönen topa Serdar vurdu savunma çizgiden çıkardı. Yaşanan karambolde son olarak topu önünde bulan Rorigues’in şutunda top az farkla yandan auta gitti.

45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muriç, topu müsait durumdaki Rodrigues’e gönderdi. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues’in şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

İ.M. Kayserispor: Lung, Adebayor, Abdennour, Poulain (Levent dk. 27), Bilal, Umut, Lopes, Djedje, Yasir, Mensah, Şamil
Yedekler: İsmail, Ramazan, Hasan, Henrique, Emre, Nurettin, Mert, Ben Rienstra, Ziya
Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe: Altay, Hasan, İsla, Emre, Ozan, Moses, Serdar, Gustavo, Rodrigues, Zanka, Muriç
Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Dirar, Sadık, Zajc, Deniz Türüç, Jailson, Alper
Teknik Direktör: Ersun Yanal

📆 03 Kasım 2019 Pazar 21:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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