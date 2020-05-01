MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » Alman çoban köpekleri Çekmeköy’de yarıştı
Alman çoban köpekleri Çekmeköy’de yarıştı


Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Alman Çoban Köpekleri Türkiye ve Ortadoğu Şampiyonası’nda 11 ülkeden yaklaşık 150 köpek yarıştı.

Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Alman Çoban Köpekleri Türkiye ve Ortadoğu Şampiyonası’nda 11 ülkeden yaklaşık 150 köpek yarıştı.

Çekmeköy Belediyesi, bu yıl 8’incisi düzenlenen Alman Çoban Köpekleri Türkiye ve Ortadoğu Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği ve Royal Canin firması işbirliğiyle düzenlenen şampiyonaya 11 ülkeden yaklaşık 150 köpek katıldı. Çekmeköy Belediyesi Ömerli Spor Tesisleri’nde gerçekleşen şampiyonada köpekler, yaş ve cinsiyet gibi kriterlere göre farklı kategorilere ayrıldı. Köpekler, ringe çıkmadan önce güvenlik amacıyla karakter testine tabi tutuldu. Özel elbiselerini giyen görevli eğitmenlerin ellerindeki elastik sopalarla köpeklerin reaksiyonları ve sahipleri tarafından verilen komutlara itaat dereceleri ölçüldü. Kendilerine yapılan saldırıya yeterli tepkiyi vermeyen veya gereken tepkiyi vermesine rağmen sahibinin ‘Bırak’ komutuna uymayan köpekler ringe çıkmadan elendi. Karakter testini başarıyla geçen köpekler ise ringde boy göstermeye hak kazandı. Karakter testi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yarışmada yurt dışından gelen uzmanlar tarafından köpeklerin kemik yapısı, yüz ifadesi, yürüyüş, koşuş, kendini sergileme gibi kriterler incelendi. Yaş grubu ve cinsiyet gibi her kategoride incelenen kriterlere göre dereceye giren köpekler ve sahipleri ödüllendirildi. Ödül alan köpeklerden Arya’nın sahibi Mert Tarik, “Arya benim can dostum. 2 aylıkken aldım, şu anda 15 aylık. Kazanmak mükemmel bir duygu. İkinci defa bu yarışmaya geliyorum ve bu yaşadığım ikinci birincilik. Arya’mla Allah izin verirse daha ilerilere gideceğiz” dedi.

Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar, “Çekmeköy’de üçüncüsü, Türkiye’de sekizincisi düzenlenen Alman Irkı Çoban Köpekleri Yarışması’ndayız. Çok eğlenceli. Aynı zamanda hayvan sevgisini aşılamak adına güzel bir etkinlik. Aynı zamanda da bir sosyal sorumluluk projesi. İştirakçi firmalarımız buraya sponsor oldular. Son etabı sanırım Almanya’da düzenlenecek. Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz adına buraya katıldım ve kendisinin selamlarını iletmiş olayım. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Köpeklerin ringde boy gösterdiği anlar ise havadan görüntülendi.

📆 03 Kasım 2019 Pazar 21:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR