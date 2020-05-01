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Beşiktaş’ta otobüs durağa daldı: 5’i ağır 15 yaralı


Beşiktaş’ta iddiaya göre şoförü cinnet getiren otobüs durağa daldı. Kazada 5’i ağır 15 kişi yaralanırken, kaza sonrası yolculara bıçakla saldırıp denize atlayan şoför, denizden çıkartılarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş’ta meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren Necdet K. (33), kullandığı özel halk otobüsü ile durağa daldı. Kazada 5’i ağır 15 kişi yaralanırken, Necdet K. kazayı yaptıktan sonra otobüs içerisinde bulunan ve dışarıda bekleyen yolculara bıçakla saldırıp denize atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkartılan Necdet K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza sonrası şoför Necdet K.’nın babası olay yerine geldi. Polis ekipleriyle konuşan baba, daha sonra ise oğlunun yanına götürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Galeri
📆 03 Kasım 2019 Pazar 20:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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