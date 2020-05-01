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Yeni nüfus müdürlüğü konseptinde kimlik, sürücü belgesi, pasaport aynı anda


NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE YENİ KONSEPT

Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışması başlatıldı. “Yeni nüfus müdürlüğü konsepti” çalışmasıyla nüfus müdürlükleri hem modernleşiyor hem de aynı standartta oluyor. Bu kapsamda ilk uygulama Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında gerçekleşti.

Türkiye genelinde günlük 250 bin kişi nüfus müdürlüklerinden hizmet alıyor. Pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmasıyla birlikte artan iş ve işlemler nedeniyle personel ihtiyacı giderilen nüfus müdürlüklerinin teknik alt yapı kapasitesi de geliştirildi. Randevu süreleri bir güne düşürülerek, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemler de yapılabilir hale getirildi, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir faturayla gelenlerin ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmaların yanı sıra vatandaşların işlemlerini ferah ortamlarda daha rahat yapabilmesi için nüfus müdürlükleri yenileniyor. Yeni nüfus müdürlüğü konsepti ile ülke genelindeki il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin tıpkı banka şubeleri gibi benzer standartta olması sağlanıyor. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ilk uygulamayı Ankara’da gerçekleştirdi. Ankara’da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası yeniden tasarlandı. Böylece yeni nüfus müdürlüğü konsepti ile nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşların daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında üçü bir yerde uygulaması kapsamında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinde daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor.

📆 03 Kasım 2019 Pazar 20:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
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16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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