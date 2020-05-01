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Beyoğlu İstiklal Caddesinde işçi, çatıdan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti


ANKARA’DA GEÇİMLERİNİ MANGAL KÖMÜRÜ YAPARAK SAĞLAYAN MEVSİMLİK İŞÇİLER, SON OCAKLARINDAN ÇIKAN KÖMÜRLERİ DE SATTIKTAN SONRA MEMLEKETLERİNE DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLANIYOR. (ÖMER ÇETİN/ANKARA-İHA) Ankara’da geçimlerini mangal kömürü yaparak sağlayan mevsimlik işçiler, son ocaklarından çıkan kömürleri de sattıktan sonra memleketlerine dönüş için hazırlanıyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir binada tamirat yapan işçi, çatıdan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından gencin cansız bedeninin üstü örtülürken cesedi gören 2 genç kız ise şoka girdi.

Olay, saat 08.15 sıralarında Beyoğlu Galatasaray İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki 8 katlı bir binanın çatı katına çıkan Cihan Boz (35) tamirata başladı. Bir süre sonra Boz, henüz bilinmeyen bir nedenle çatıdan aşağıya düştü. Sert bir şekilde yere düşen işçi, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Şahsın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Boz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis ve ambulans araçlarıyla etrafı kapatılan ceset, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. İncelemenin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan cadde üzerinde yürüdüğü esnada cesedi gören 2 genç kız da gördükleri karşısında şoke oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

📆 02 Kasım 2019 Cumartesi 09:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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