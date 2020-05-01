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Kadıköy Gazetesi » Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Toplum » Boy Yasağına Uymayan 8.5 Ton Balığa El Kondu
Boy Yasağına Uymayan 8.5 Ton Balığa El Kondu


       İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

     1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetim ve kontrol faaliyetleri sonucunda; kanuna aykırı olarak avlanılmış ve depolanması yapıldığı tespit edilen 4 Kasa Ahtapot, 1 Adet Mahmuzlu Camgöz, 19 Kasa Bakalyaro (Berlam), 63 Kasa Mezgit, 340 Kasa Hamsi, 12 Kasa Barbun, 1 Kasa Pisi Balığı, 175 Kasa İstavrit, 8 Kasa Lüfer balığının yer aldığı toplam 8,5 ton su ürünlerine el koyulurken; ilgili şahıslar hakkında da idari para cezası uygulandı.

      1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimler, deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları ve perakende satış yerleri vb. olmak üzere tüm noktalarda aralıksız devam ediyor.           

Galeri
📆 01 Kasım 2019 Cuma 14:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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