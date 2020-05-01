TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SPOR ETKİNLİĞİ VODAFONE 41. İSTANBUL MARATONU’NA SON 3 GÜN

Vodafone 41. İstanbul Maratonu 3 Kasım 2019 Pazar günü 106 ülkeden 37 bin çipli sporcuyu bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yüz binlerce İstanbullunun katılması beklenen maratonun ikinci basın toplantısı ise maratona 3 gün kala binlerce sporsevere kapılarını açan Maraton ve Spor Fuarı’nda gerçekleştirildi.

31 Ekim 2019 –İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun ikinci basın toplantısı, binlerce sporsevere kapılarını açan Maraton ve Spor Fuarı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in katılımıyla gerçekleşti.

İmamoğlu: “Sporun birleştirici ruhunu hissetmek lazım”

İBB Başkanı İmamoğlu tüm İstanbulluları 3 Kasım Pazar günü Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na davet etti. İmamoğlu, “Muazzam bir işbirliği ve güzel süreç yaşıyoruz.Vodafone İstanbul Maratonu kesinlikle dünyada en iyi 3 maratondan bir olmayı hak ediyor. Belki birinci olmayı hak ediyor. Çünkü böyle bir coğrafya başka bir yerde yok. Koşu esnasında dünyanın binlerce yıllık tarihinin izlerini izleyebilirsiniz. Bence yüzbinlerce İstanbullu parkur boyunca hem koşucuları desteklemeliler, hem de İstanbul’un tadını çıkarmalılar. Güzel bir havaya da denk geliyor. Bu pazar hemşerilerimizi parkur civarında görmeyi arzu ediyorum. Bu pazar çocuklarıyla oraya davet ediyoruz. Güzel şeyleri paylaşmak onu daha da büyütür” diye konuştu.

“3 günümüz kaldı. Bu 3 gün içinde Maraton ve Spor Fuarı var. Kendi alanında dünyada en fazla ziyaret edilen fuarlardan birisi olmayı başarıyor. Spor çok değerli. Sporun birleştirici ruhunu hissetmek lazım. Hayatınızın ne kadar tatlı, iyi, güzel olduğunu hissedin” diyen İmamoğlu, “İstanbul senin, durma koş, çünkü artık İstanbul 16 milyon insanının. 16 milyon İstanbullu tadını çıkarmalı” mesajını verdi.

Onur: “En demokratik spor etkinliği”

Maratonun dünyanın en önemli spor etkinlerinden biri olduğunu söyleyen Renay Onur, “Bunun sebebi en demokratik spor etkinliği oluşu. NBA maçına sıradan bir insan katılamaz. Formula pistine istediğiniz gibi yarışa dahil olamazsınız belki. Ama bir maraton etkinliğine isteyen herkes katılabilir. Herkesin katılımına açık, dünyanın en elit sporcularıyla yarışacağı tek spor müsabakası maratondur. İhtiyacınız olan tek şey spor ayakkabısı” dedi.

“Maraton boyunca hepimize 10 bin kişi hizmet ediyor olacak. Bini gönüllülerimiz. 106 ülkeden 37 bin sporcunun katılacağı maratonumuzun 15K kategorisi 33 bin sporcunun katılımı ile Türkiye’nin en çok sporcu ile koşulan yol koşusu olarak tarihe geçecek. Koşunun sonunda sporcularımıza harika bir festival alanı hazırlıyoruz” diye konuşan Onur, tüm İstanbulluları 3 Kasım Pazar günü koşmasalar da parkurda koşuculara destek olmaya davet etti.

Süel: “Maratona ilgi son 8 yılda 4 kat arttı”

Vodafone ismiyle özdeşleşen bir maratona daha imza atacak olmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Süel ise şunları söyledi:“Maraton, 7’den 77’ye her yaştan insanın katılabildiği, kardeşlik ve dayanışma içinde spor yapılmasını sağlayan çok değerli bir etkinlik. Maratonu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul’un global bir marka şehre dönüşmesi hedefiyle de destekliyoruz. Vodafone İstanbul Maratonu’na katılım oranları her yıl bizim sponsorluğumuzun da katkısıyla artıyor. Çipli koşucu sayısı son 8 yılda yaklaşık 4 kat arttı. Amacımız, bu ilgiyi daha da artırmak. Vodafone olarak, bu yıl maratonda çocuklar için koşacağız. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlayacağız. Vodafone Kodlama Minibüsümüz, Spor İstanbul’un çocuklara spor eğitimi verdiği yaklaşık 30 noktayı gezecek. Maratonda çevre temizliğine de dikkat çekmek istiyoruz. Çalışanlarımız ve çocukları, maraton gününde ‘Koş, iz bırakma’ mottosuyla hem koşacak, hem de plastik atık toplayacak. Özellikle çocuklarımızın unutulmaz bir deneyim yaşayacağını düşünüyoruz. Tüm İstanbulluları Vodafone İstanbul Maratonu’na katılmaya davet ediyoruz.”

Çintimar: “Dünyada ilk 3 maraton arasına sokmak için çalışacağız”

Vodafone İstanbul Maratonu’nun her geçen gün büyümeye devam ettiğini belirten Fatih Çintimar, “Maraton ve Spor Fuarı da Türkiye’nin en büyük fuarı. Önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın en büyük spor fuarı olacak. Her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu 3 gün içerisinde sporcular standımızda olacak. Maratonda çalışacak gönüllülere teşekkür ediyorum. Burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Daha üst seviyelere taşıyıp, dünyada ilk 3 maraton arasına sokmak için çalışacağız” diye konuştu.

3 kategoride koşulacak

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategori’de gösterilen, dünyanın sayılı maratonlarından biri olan Vodafone İstanbul Maratonu, bu yıl 42 km (maraton), 15 km ve Halk Koşusu (8 km) olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek.

Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak; Sultanahmet’te At Meydanı’ndaki Mısır Dikilitaşı’nın önünde sona erecek. 15K parkuru, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başlayacak, Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde sona erecek. Halk Koşusu ise Altunizade Köprüsü’nün altından başlayarak, Dolmabahçe’de sona erecek. Vodafone İstanbul Maratonu’na 18 yaşını doldurmuş olanlar katılabilecek.

Teknolojik spor deneyimi: Maraton ve Spor Fuarı

Türkiye’nin en geniş katılımlı spor fuarlarının başında gelen Maraton ve Spor Fuarı,2 Kasım’a kadar Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde açık olacak.Maraton ve Spor Fuarı, her yaştan katılımcıya yönelik aktivitelerle 3 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Spor federasyonlarını, yerli ve yabancı maratonları, masterkulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek olanMaraton ve Spor Fuarı, ziyaretçilerine, Türkiye’nin ve dünyanın ünlü spor markalarının yer alacağı ‘Shopping Fest’ alanında indirimli alışveriş keyfi sunmanın yanı sırasahne şovları, seminerler, görsel ve sportif aktiviteler ile de festival havası yaşatacak.

Maratonun isim sponsoru Vodafone, katılımcılara kodlama eğitimleri verecek. Fuarda, sanal gerçeklik gözlükleri ile manyetik alan yarışları, modern pentatlon laser run uygulaması, 3 boyutlu koşu deneyimi gibi sporu teknolojik yeniliklerle entegre sunan alanların yanı sıra, güç antrenmanları, pota, barfiks, mini golf yarışları, tırmanma duvarı etkinlikleri gibi katılımcıları harekete geçirecek mini spor alanları da ziyaretçileri bekliyor olacak.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu kayıt tarihlerini kaçıran koşucular için Maraton ve Spor Fuarı’nda geç kayıt imkanı sunuluyor. Kayıt olmak isteyen sporcular seçtikleri bir STK’ya bağış yaptıktan sonra kayıt işlemlerini tamamlayabiliyorlar.

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