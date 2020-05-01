Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu’nu Mersin’de 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan Dakikalar

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Artun’un vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.

15. dakikada Ferhat’ın pasında topla buluşan Mert’in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.

16. dakikada Deniz’in sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sadık’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada Murat’ın sol kanattan ceza sahasına taşıdığı top Tarsus İdmanyurdu savunmasına çarparak Deniz’in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.

41. dakikada Mevlüt’ün ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tolga’nın vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Artun’un pasıyla ceza sahasına sokulan Ferhat’ın yakın mesafeden sert şutunda top kaleci Altay’dan döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

53. dakikada kaleci Altay’ın hatalı pasında topla buluşan Ali Yavuz, soldan ceza sahasına girdi ve geriden geln Çağrı’ya pasını aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

70. dakikada Deniz’in kullandığı köşe atışında Tarsus defansının uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Tolgay’ın sert şutunda, meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-3

Stat: Mersin

Hakemler: Atilla Karaoğlun, Uygar Bebek, Sezgin Çınar

Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Yakup, Aytaç, Sefa, İbrahim, Erkam, Mert, Ferhat (Mustafa Yılmaz dk. 66), Çağrı (Cem dk. 79), Artun (Emir dk. 73), Ali Yavuz

Yedekler: Zeki, Mehmet Cansın, Alperen Pak, Mahsun

Teknik Direktör: Ergün Penbe

Fenerbahçe: Altay, Murat, Adil Rami (Zanka dk. 61), Sadık, Isla (Jailson dk. 46), Tolgay, Alper Potuk, Deniz, Tolga, Miha Zajc (Muhammed dk. 87 ?), Mevlüt

Yedekler: Abdullah, Ozan Tufan, Serdar, Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Sadık (dk. 16), Deniz (dk. 28), Tolgay (dk. 70) (Fenerbahçe), Çağrı (dk. 53) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Erkam, Emir (Tarsus İdman Yurdu), Murat Sağlam (Fenerbahçe)