Sağlıklı Dişler ve Gülüş Tasarımı

Gülüşü doğrudan etkileyen en önemli şey diş ve ağızdır. Sağlıksız görünen ve sürekli problem yaratan dişlere sahip bireylerin gülüşleri soluk ve yetersizdir. Bu noktada ağız ve diş sağlığı konusunda önem verilmesi önemlidir. Oluşan en ufak alarmda diş hekimine başvurup ilgili tedavi sürecine başlanmalıdır. Ağız ve dişlerde açığa çıkan rahatsızlıklar doğrudan sinir sistemine bağlı olduğu için zamanla birçok hastalığa kapı aralayabilir. Yeni ve eskisinden daha sağlıklı görünen bir gülüş tasarımı İzmir için Bornova Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde bulunan alanında uzman hekimlerden destek almanız mümkündür.

Gülüş tasarımı için en önemli faktörün dişler olduğunu daha önce belirtmiştik. Sağlıklı ve ağız dolusu bir gülüş için belirleyici olan şey dişlerin sararması durumudur. Tüketilen kahve, çay ve benzeri ürünler zamanla dişlerde sarı plaklara meydana getirerek gülüşü gölgeler. Bunun yanı sıra bazı bireylerde doğuştan sararma durumu da gözlenebilir. Bunun çözümü diş beyazlatma tedavisidir. Diş beyazlatma tedavisi kendi içinde ikiye ayrılır. Dişleriniz canlı ve gerçek olmakla beraber implant veya takma da olabilir. Beyazlatma tedavilerinde bu faktörler göz önüne alınarak gülüş tasarımı İzmir uzman diş hekimleri tarafından en uygun işlemler yapılır.

Beyazlatma işlemi estetik bir gülüşü desteklediği gibi sararma dışında gülüşünüzü etkileyen diş problemleri de olabilir. Genetik veya farklı durumlara bağlı olarak diş ve diş eti yapısında bozukluklar görülmesi mümkündür. Bu durum estetik görüntünün bozulmasına neden olduğu gibi ciddi ve kronik ağrılara da neden olur. Diş estetiği; gerekli tetkikler ve saptamalar yapıldıktan sonra yüz ve çene yapısına uyumlu olarak dişlerin düzenlenmesi işlemidir. Diş estetiği İzmir hekimlerini bulunduğu Bornova Dent yine bu noktada deneyimli ve başarılı bir hizmet sunar. Alanında uzman olan diş hekimin muayene sonucunda saptadığı tüm anormallikler en uygun tedavi yöntemiyle giderilerek sağlıklı ve uyumlu bir gülüş görünümü hedeflenir. Tüm bu problemler ve daha farklı diş sağlığı sorunları konusunda Bornova Dent’ten hizmet almak için randevu talebinde bulunabilirsiniz. Randevu hattını arayarak ya da doğrudan polikliniği ziyaret ederek talebinizi iletmeniz yeterli olacaktır.

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