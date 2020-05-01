Sağlıklı Bir Gülüş İçin Muhteşem Dişler

Ağızda veya dişlerde meydana gelen kusurlar son derece ağrıya veya estetik olmayan rahatsız edici bir görüntüye neden olur. Bu durumdan tüm hastalar rahatsızlık duymakla beraber öz güven problemi yaşarlar. Ancak henüz dişler ilk sinyali vverdiği anda tedavisine başlanırsa tüm problemler ortadan kaldırılarak eskisinden daha iyi bir gülüşe ve sağlıklı dişlere kabvuşmak mümkündür. Özellikle kırılan dişler veya türlü tedavilerle kurtulamayan dişlerin yarattığı bozuklukların önlenmesi için alternatif tedavi arayan hastalar Bornova İmplant konusunda destek alabilir. Dent Omega’nın uzman implantoloji uzman dş hekimleri aracılığıyla bu süreç daha kolay ve hızlı bir hale getirilebilir.

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Kökleri bulunmayan kırık dişler ve komple çekilmesi gereken yerine yeni bir diş tedavisine başlamak için implant tedavisi uygulanır. İmplant; çene kemiğinin içerisine yerleştirilen ve diş kökü görevi gören vidalardır. Bu vidaların üzerine yapay olan yeni dişler kullanılır. Geleneksel protez dişler yerine implant dişleri tercih etmek son dönemde artış gösterdi. Bunun nedeni hem teknolojinin gelişmesi hem de daha estetik bir yapıya uygun olmasıdır. Kulanılan vidaların üzerine yerleştirilen protez dişler uzman bir hekim tarafından yapıldığı takdirde ömür boyu kullanılan sağlıklı bir hele gelebilir.

Tabi diş problemleri sadece kırılma veya köklerde meydana felen problemlerden oluşmamaktadır. Çene cerrahisi bölümüne dahil olan bazı ağız ve diş sağlığı sorunları da açığa çıkabilir. Örneğin; genetik faktörlere bağlı olarak çenekemiklerinin düzensiz olması veya komplike diş çekimi gibi farklı rahatsızlıkların tedavisi çene cerrahisi tarafından giderilir. Yine Dent Omega çene zerrahisi İzmir tedavi adresleri arasında yer alıt. Tüm bu bozuklukların gerekli tanısı konulduktan sonra cerrahi yöntemlerle giderilmesi sağlanır. Bunun için yine 18 yaşından büyük olma şartı aranız. Çünkü kemik yapısına bağlı bozukluklar için çene ve kemik yapısının tam anlamıyla şekillenip oturmuş olması gerekir. Hem Bonova implant tedavisi hem de çene cerrahisi İzmiruzman diş hekimlerinden destek almak için Dent Omega’Dan hızlıca randevu alabilirsiniz. Bayraklı’da bulunan polikliniği ziyaret derek veya telefonla iletişime geçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

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