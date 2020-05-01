MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » CUMHURİYET BAYRAMI
Ahmet Berhan Yılmaz
CUMHURİYET BAYRAMI


Cumhuriyet Bayramı; Türk Milletinin özgürlüğünü ilan ederek millet olma, vatandaş olma, bir ve beraber olma bayramıdır. Kutlu olsun.

Millet olmak için; dilin aynı olacak, vatanın, bayrağın aynı olacak, seni aynı duygularla bir araya getiren bayramların olacak, tarihin, kültürün, geleneğin, göreneğin, tören, örfün aynı olacak.

29 Ekim’de Türk Milletinin hissettiği mutluluğu, coşkuyu, heyecanı, gururu başka hangi millet hissedebilir? Aynı 30 Ağustos, 18 Mart, 19 Mayıs gibi, 23 Nisan, 29 Mayıs, 26 Ağustos ve şanlı tarihimize ait olan bütün özel günlerde millet olarak hissettiğimiz duygular gibi.

Demokrasi ve cumhuriyet Allah’a kul olması gereken bu milleti kula kulluktan kurtarmış vatandaş ve millet olma, sadece Allah’a kul olma fırsatını sunmuştur.

Sözün özü; çocukken yırtık ayakkabıyla okula gitmek zorunda kalan, evine ekmek parası götürebilmek için sokaklarda simit satan, su satan, bir zamanlar itfaiyede geçici işçi olarak çalışan bir Türk evladının cumhurbaşkanı olabilmesinin, ülkeyi yönetebilmesinin yolunu açan Cumhuriyet Bayramımız, demokrasimiz ve cumhuriyetimiz kutlu olsun.

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 29 Ekim 2019 Salı 14:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR