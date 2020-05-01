CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı; Türk Milletinin özgürlüğünü ilan ederek millet olma, vatandaş olma, bir ve beraber olma bayramıdır. Kutlu olsun.

Millet olmak için; dilin aynı olacak, vatanın, bayrağın aynı olacak, seni aynı duygularla bir araya getiren bayramların olacak, tarihin, kültürün, geleneğin, göreneğin, tören, örfün aynı olacak.

29 Ekim’de Türk Milletinin hissettiği mutluluğu, coşkuyu, heyecanı, gururu başka hangi millet hissedebilir? Aynı 30 Ağustos, 18 Mart, 19 Mayıs gibi, 23 Nisan, 29 Mayıs, 26 Ağustos ve şanlı tarihimize ait olan bütün özel günlerde millet olarak hissettiğimiz duygular gibi.

Demokrasi ve cumhuriyet Allah’a kul olması gereken bu milleti kula kulluktan kurtarmış vatandaş ve millet olma, sadece Allah’a kul olma fırsatını sunmuştur.

Sözün özü; çocukken yırtık ayakkabıyla okula gitmek zorunda kalan, evine ekmek parası götürebilmek için sokaklarda simit satan, su satan, bir zamanlar itfaiyede geçici işçi olarak çalışan bir Türk evladının cumhurbaşkanı olabilmesinin, ülkeyi yönetebilmesinin yolunu açan Cumhuriyet Bayramımız, demokrasimiz ve cumhuriyetimiz kutlu olsun.

AHMET BERHAN YILMAZ