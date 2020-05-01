Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi’nde coşku ile kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesinde resmi geçit tören düzenlendi.

Törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Vatan Caddesi’nde resmi geçit töreni düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Törende, Vali Yerlikaya, Orgeneral Avsever ve Başkan İmamoğlu araca binerek, vatandaşları selamladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.



Törende konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Milletçe, Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Şanlı tarihi boyunca hür yaşayan aziz milletimiz, 29 Ekim 1923 tarihinde hürriyet ve istiklaline asla pranga vurulamayacağını, tüm dünyaya ilan etmişti. Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlık hamlesi olan Cumhuriyetimizin ilanı, insanımızın ufkunu genişletmiş;fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini sağlamıştır. Cumhuriyetten aldığımız güçle Devletimiz; uluslararası camiada saygın bir yere sahip olmuş, Anadolu’nun her köşesindeki vatandaşına eşit mesafede duran bir yapıya ulaşmıştır” dedi.



Sözlerinin devamında Vali Yerlikaya, “Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. En büyük eseri olan Cumhuriyetimizi sizlere emanet etmiştir. Yurdumuzda barışın, özgürlüğün, egemenliğin, milli ve manevi değerlerimizin güvencesi olan sizler, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, 2053 ve 2071 vizyonuyla geleceğe taşıyacaksınız” ifadelerini kullandı.



Törende, şiir dinletilerinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından Üsküdar Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi ve Çamlıca Kız Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sergilendi. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni alan halk oyunları gösterisinin sonrasında resmi geçit töreni başladı.



Resmi geçit töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, zabıta ekipleri, itfaiye ekipleri, öğrenciler, gaziler ve çeşitli STK’lar halkı selamladı. Törende, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri araçlar ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün motosikletli ekipleri ve atlı birliklerinin geçişi ise uzun süre alkış aldı.



Tören, resmi geçidin ardından sona erdi.