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Selçuk Bayraktar’tan ‘Akıncı’ paylaşımı


Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni fotoğraflarını paylaşarak, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, “Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

📆 28 Ekim 2019 Pazartesi 22:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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