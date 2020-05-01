Dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler havadan görüntülendi

DEV TÜRK BAYRAKLARI İLE GİYDİRİLEN GÖKDELENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelen dev Türk bayrakları ile giydirildi. Dev Türk bayrakları görenleri kendine hayran bıraktı.

Dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler havadan görüntülendi – Tıkla İzle

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla ülkenin dört bir yanı çeşitli etkinliklikler ve kutlamalarla ile karşılandı. İstanbul Maslak’ta birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı.

Maslak’ta bulunan iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul’un bir çok noktasında görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.