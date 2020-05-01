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Londra’da terör örgütü yandaşları Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü’ye saldırdı


İngiltere’nin başkenti Londra’da terör örgütü PKK yandaşları polis koruması altında eylem yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için İngiltere’ye giden ve gösteri yapıldığı sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye terör örgütü yandaşları bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da terör örgütü yandaşları polis koruması eşliğinde bugün gösteri yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için Londra’da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bu sırada gösteri yapılan yerin yakınından geçerken terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı.

Başkan Döğücü kendisine saldırmaya çalışan terör örgütü yandaşlarına tepki gösterdi. Döğücü yaptığı açıklamada, “Londra’da saat kulesinin bulunduğu bölgede yaya olarak yürürken bir grup ellerinde bölücü örgüt bayrakları ve posterleri ile gösteri yapıyordu. Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize ciddi hakaretler de bulunan grubun elinde ülkemiz aleyhinde yazılar olan pankartlar vardı. Çocukları ve masum insanları katlettiğimizi ve kimyasal silahlar kullanarak katliam yaptığımız yalanını söyleyerek bulunduğumuz yere kadar yürüdüler. Bende ‘Yalan söylüyorsunuz hepiniz yalancısınız’ diye bağırınca üzerime saldırdılar. Yanımda ailem ve danışmanım vardı. Bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Polis çok yetersizdi, sadece 2 polis vardı. Eşim ve danışmanım araya girdi ve beni bölgeden uzaklaştırdılar. Arkamızdan koşarak saldırmak istediler ama başarılı olamadılar” diye konuştu.

📆 27 Ekim 2019 Pazar 22:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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