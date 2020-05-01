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Ahmet Şimşek Koleji
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Dev derbide Beşiktaş, Galatasaray’ı 1 – 0 yendi


Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Siyah-beyazlılar 69. dakikada Umut Nayir’in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı. 

Maçtan dakikalar

89′ Beşiktaş’ta Necip Uysal sarı kart gördü.

79′ Galatasaray’da Feghouli’nin yerine Adem Büyük oyuna girdi.

69′ Beşiktaş, Umut Nayir’in golüyle derbide 1-0 öne geçti! Caner Erkin’in ön direğe ortasında Umut Nayir kafayla topu ağlara gönderdi!

Bu sonucun ardından Beşiktaş son 3 maçta 7 puan alarak 12 puana yükseldi. Galatasaray ise ilk haftadaki Denizlispor maçının ardından sezonun 2. yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray evinde Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak.

📆 27 Ekim 2019 Pazar 21:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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