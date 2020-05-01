Dev derbide Beşiktaş, Galatasaray’ı 1 – 0 yendi

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Siyah-beyazlılar 69. dakikada Umut Nayir’in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar

89′ Beşiktaş’ta Necip Uysal sarı kart gördü.

79′ Galatasaray’da Feghouli’nin yerine Adem Büyük oyuna girdi.

69′ Beşiktaş, Umut Nayir’in golüyle derbide 1-0 öne geçti! Caner Erkin’in ön direğe ortasında Umut Nayir kafayla topu ağlara gönderdi!

Bu sonucun ardından Beşiktaş son 3 maçta 7 puan alarak 12 puana yükseldi. Galatasaray ise ilk haftadaki Denizlispor maçının ardından sezonun 2. yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray evinde Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak.