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Kadıköy’de 39 bin 425 seyirci


Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 39 bin 425 biletli seyirci takip etti.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 39 bin 425 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar müsabakaya yoğun ilgi gösterirken, Konya taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Bu mücadeleyi statta 39 bin 425 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarıyla destek verirken, farklı galibiyetten ve oynadıkları oyundan dolayı mutlu oldukları gözlendi.

📆 26 Ekim 2019 Cumartesi 23:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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