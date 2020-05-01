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Fenerbahçe, Kadıköy’de Konyaspor’u 5-1 farklı skorla yendi


Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor’u ağırladı. Fenerbahçe mücadeleden 5-1’lik üstünlükle ayrıldı.

Maçtan dakikalar 

6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rodrigues’in ortasına Muriqi bekletmeden vurdu. Önce kaleci Ertuğrul’un müdahale ettiği top direğe çarpıp, oyun alanına geri döndü.

11. dakikada Emre Belözoğlu ile verkaç yapan Rodrigues’in, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

14. dakikada sol köşeden kullanılan korner atışı sonunda Moses’ın çalımlarla ceza alanına girip yaptığı vuruş Konyaspor savunmasından sekti ve Zanka’nın önünde kaldı. Müsait pozisyonda Zanka topu filelerle buluşturdu. 2-0

16. dakikada sağ kanattan Skubic’in ortasında Serdar Aziz’in yaptığı ters vuruşta top, Fenerbahçe ağlarına gitti. 2-1

28. dakikada orta alanda topu alan Ozan’ın rakibini geçerek sol tarafa verdiği pasta Rodrigues tekrardan Ozan’a bıraktı. Ozan’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

32. dakikada Rodrigues’in sol kanattan çevirdiği topta Vedat Muriqi’nin yaptığı vuruş, üstten auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kenardan kullanılan korner vuruşunda Serdar Aziz’in ön direkte yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında Vedat Muriqi’nin kafa vuruşu, kaleci Ertuğrul’un kucağında kaldı.

58. dakikada Konyaspor’un kullandığı kornerde Moses’in uzaklaştırmak istediği topa Alper Uludağ’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Altay çıkardı.

63. dakikada Ozan Tufan’ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş, yandan auta çıktı.

78. dakikada Gustavo’nun baskı yaprak Volkan Fındıklı’dan kaptığı topun ardından yaptığı sert vuruş, Jevtovic’e çarparak ağlarla buluştu. 4-1

82. dakikada Vedat Muriqi ceza sahası dışından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta takımının 5. golüne imzasını attı. 5-1

87. dakikada Altay-Isla anlaşmazlığı sonucu çaprazda topla buluşan Bajic’in şutu yan ağlarda kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar (Sadık dk. 69), Hasan Ali, Gustavo, Emre Belözoğlu (Tolga Ciğerci dk. 60), Ozan, Moses (Alper dk. 81 ?), Rodrigues, Vedat Muriqi

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Rami, Tolgay Arslan, Zajc, Jailson, Deniz, Mevlüt

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan (Volkan Fındıklı dk. 46), Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Miya (Bajic dk. 80 ?), Deni Milosevic, Mücahit Can Akçay (Shengelia dk. 46)

Yedekler: Mücahit Atalay, Ferhat, Fallou Diagne, Selim, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Erdon Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Rodrigues (dk. 11), Zanka (dk. 14), Ozan (dk. 28), Gustavo (dk. 78), Vedat Muriqi (dk. 82) (Fenerbahçe), Serdar Aziz (dk. 16 k.k) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Miya (Konyaspor)

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📆 26 Ekim 2019 Cumartesi 23:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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