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İstanbul’da lüks villada 200 bin TL’lik hırsızlık


Üsküdar ve Beşiktaş’ta girdiği evlerden toplamda 300 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Üsküdar ve Beşiktaş’ta girdiği evlerden toplamda 300 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıs yakalandı. Üsküdar’da lüks villada yaşanan 200 bin TL’lik ziynet eşyası hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 22 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş Bebek Mahallesindeki bir evden bir adet cep telefonu, 2 bin 200 Dolar, 180 Avro, 320 TL ve değeri 100 bin TL’ye yakın ziynet eşyası çalınması ile 17 Haziran Pazartesi günü Üsküdar Kandilli Mahallesinde bulunan bir villadan 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, kimliği belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, olayların şüphelisi olduğu belirlenen Osman O. (40), 13 Ekim Pazar günü kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin evden hırsızlık suçundan emniyette 6 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin villaya girmek için tüm kapıları tek tek kontrol ettiği, içeri girip hırsızlığı yaptıktan sonra villadan ayrıldığı ve sokaktaki güvenlik kameralarına yakalanmamak için eliyle suratını kapatmaya çalıştığı görüldü.

📆 26 Ekim 2019 Cumartesi 21:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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