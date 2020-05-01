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Ahmet Şimşek Koleji
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Fatura ödeme merkezinin sahibi onlarca vatandaşı dolandırdı


Maltepe’de el değiştiren fatura ödeme merkezinin yeni sahibi, onlarca mahalleliyi dolandırdı.

Maltepe’de el değiştiren fatura ödeme merkezinin yeni sahibi, onlarca mahalleliyi dolandırdı. Vatandaşların fatura ödemek için verdiği paralarla kaçan şahıs, çok sayıda vatandaşı mağdur etti.

Maltepe’de bir mahallede bulunan fatura ödeme merkezi, yaklaşık 1 ay kadar önce el değiştirerek başkası tarafından devralındı. Faturalarını ödemek için merkezin yolunu tutan vatandaşlar, ödeme yaptıktan bir süre sonra hayatlarının şokunu yaşadılar. Fatura ödeme merkezinin yeni sahibi iddiaya göre onlarca vatandaşın fatura ödemek için verdiği paraları alarak kayıplara karıştı. Mağdur vatandaşlar, fatura ödeme merkezine gittilerse de merkezin kapalı olduğunu gördüler. Vatandaşlar şimdi dolandırıcının bir an önce yakalanmasını istiyor.

📆 24 Ekim 2019 Perşembe 22:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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