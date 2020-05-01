Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu’dan Kadıköy’de Cumhuriyet Bayramı’na Özel Konser

Tepe Nautilus, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 27 Ekim’de dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun piyano resitali ile başlıyor. Kutlamalar, 29 Ekim günü Cumhuriyet Bandosu’nun özel gösterimi ve Türk bayrağı dağıtımı ile devam edecek.

İstanbul’un tam kalbinde ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşatan Tepe Nautilus, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu konseri ile başlıyor. Tuluyhan Uğurlu, “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri” isimli piyano resitali ile 27 Ekim’de saat 15:00-16:00 arasında Tepe Nautilus ziyaretçilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Atatürk’ün hayatını ve Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı eserde, Atatürk güneş olarak simgelenirken, kadınlarınve erkeklerin bir arada Kurtuluş Savaşı’nı kazandığı Türk ordusu ise “Güneşin Askerleri” olarak anlatılıyor.

Tepe Nautilus’ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim günü Cumhuriyet Bandosu’nun gösterileri ve Türk Bayrağı dağıtımı ile devam edecek.