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Saç Kurutma Makinesi


Berber ve kuaför gibi profesyonel alanların yanı sıra evlerin günlük yaşamdaki en çok kullanılan ürünlerinden bir tanesi olan saç kurutma makinesi çok farklı fonksiyonları ile kişisel bir ürün olabilecek potansiyelde. Yeni bir saç kurutma makinesi alınması sırasında kişilerin saç tipine, beklentilerine ve saçına nasıl şekil verdiğine göre farklı modeller arasından seçim yapması gerekebiliyor.

Saç Kurutma Makinesi Alırken

Kurutma makinelerinde ekonomik tüketiminin yanı sıra saça şekil vermek kurutmak ve aynı zamanda hiçbir şekilde saçı yıpratmamak en önemli detaylardan bir tanesi. Difizör gibi farklı aksesuarlar ile birlikte kullanılabilecek olan bu makineler, şekil vermeyi de kolaylaştırıyor. Hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılan bu ürünlerde, daha kaliteli bir seçim yapmak isteyenler marka konusunda seçici davranmalı.

Saç Kurutma Makinelerinde Özellikler

Sıcaklık ayarlı dokunmatik panel, farklı başlık tipleri, filtre gibi fonksiyonlarıyla dikkat çeken makinede ön plana çıkan markalardan bir tanesi ise Fakir. Marka tarafından yapılan modelleri incelemek isteyen kişiler web sayfasından işlem yapabilir.https://www.fakirshop.com.tr/sac-kurutma-makineleri sayfasına giriş yapıldığında her bir model için detaylı bir şekilde kablo uzunluğuna kadar bilgi almak mümkün. Hız ve sıcaklık ayarı gibi detayları, motor gücünü, başlık desteklerin ve tüketim gibi değerleri web sayfasından kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Yeni Ürününüzü Online İnceleyin

Detaylı olarak çekilmiş olan fotoğraflar da saç kurutma makinesi tasarımı açısından sizlere fikir sağlayacaktır. Gerçekleştireceğiniz bu tip incelemeler neticesinde herhangi bir sorun yaşamadan sizler de en yeni model ürünlere sahip olabilirsiniz. Fakir tarafından üretilen modellerin en önemli avantajı yüksek kaliteli ve dayanıklılık sunmasıdır Sık sık bozulan bir ürün yerine uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz ürüne sahip olabilirsiniz. Üstelik online mağazada satışa sunulan her bir üründe farklı taksit seçenekleri sunulmaktadır. Taksit ile çok daha kolay bir şekilde satın alma fırsatı bulabilirsiniz.

Türkiye’nin en güven veren markalarından bir tanesi olan Fakir, saç kurutma makinesi dışında farklı araç ve gereçlerdede ürün çeşitliliği sağlıyor. https://www.fakirshop.com.tr/sac-kurutma-makineleri sayfasına giriş yaptığınızda ihtiyacınız olan tüm ürünler için tek bir sepette satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir ve böylece ürünlerinize kısa süre içerisinde sahip olabilirsiniz.

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📆 23 Ekim 2019 Çarşamba 22:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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