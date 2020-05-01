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Fosforlu Kalem İle Belirteçler Sizinle


Okulda çalışanlar, işinde daha ön plana çıkmak isteyenler, ders çalışırken bazı şeyleri vurgulamak isteyenler için fosforlu kalem en çok tercih edilen kırtasiye malzemeleri arasında yer alıyor. Kullanımı oldukça rahat olan ve yazıları ön plana çıkarmak için kullanılan bu kalemler rengarenk çeşitleri ile tüm dikkatleri üzerine topluyor. Turuncu, sarı, yeşil, mavi, pembe ve mor renkleri ile kullanımından memnun bırakan kalemler, herkesin masasında bulunması gereken kalemlerdir.

Fosforlu kalem modelleri içerisinde en çok tercih edilen renkler genellikle sarı ve yeşildir. Fosforu daha iyi salgılayan bu renkler okul çağındaki çocuklar için de önemli yerleri vurgulamak için kullanılır. Kitapların üzerinde, defterlerin üzerinde, kalem kullanılan bazı ürünlerin üzerinde bu kalemlerin kullanımına rahatlıkla yer verebilirsiniz.

Fosforlu Kalem Çalışmayı Verimli Kılar

Fosforlu kalem kullanımı önemsiz bir durum gibi görünse de ders çalışırken oldukça önemli bir yere sahiptir. Çalışmayı verimli kılar ve önemli yerlerin daha iyi okunmasına ve ezberlenmesine de olanak sağlar. Kaliteli kalem modelleri için https://www.kayakirtasiye.com.tr/fosforlu-kalemler adresine giriş yapabilirsiniz.

📆 23 Ekim 2019 Çarşamba 22:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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