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KADIKÖYLÜ GÜNE SPORLA BAŞLIYOR


Kadıköy Belediyesi’nin “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla başlattığı sabah sporları Kadıköy’ün 7 noktasında başladı.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla hazırladığı sabah sporu programında Kadıköylüler yaklaşık bir saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür – fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step – aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyor.

Kadıköylülerin güne daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde başlamaları için düzenlenen sabah sporlarının programı şöyle: Kriton Curi Parkında her hafta çarşamba, cuma, cumartesi, pazar günleri saat 7:30’da; Milli Hakimiyet Parkı’nda çarşamba, cuma 7:30’da; Kalamış Spor Merkezi’nde salı, çarşamba, perşembe, cuma saat 9:00’da; Koşuyolu Spor Merkezi’nde salı, perşembe, cuma saat 8:00’de, Özgürlük Parkı Spor Merkezi’nde salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri saat 7:00’de; Yoğurtçu Parkı’nda pazartesi, çarşamba, cuma saat 7:30’da; Bostancı Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonunda pazartesi, çarşamba, cuma günleri 7:30’da gerçekleşecek.

📆 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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