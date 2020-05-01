KADIKÖYLÜ GÜNE SPORLA BAŞLIYOR

Kadıköy Belediyesi’nin “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla başlattığı sabah sporları Kadıköy’ün 7 noktasında başladı.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla hazırladığı sabah sporu programında Kadıköylüler yaklaşık bir saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür – fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step – aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyor.

Kadıköylülerin güne daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde başlamaları için düzenlenen sabah sporlarının programı şöyle: Kriton Curi Parkında her hafta çarşamba, cuma, cumartesi, pazar günleri saat 7:30’da; Milli Hakimiyet Parkı’nda çarşamba, cuma 7:30’da; Kalamış Spor Merkezi’nde salı, çarşamba, perşembe, cuma saat 9:00’da; Koşuyolu Spor Merkezi’nde salı, perşembe, cuma saat 8:00’de, Özgürlük Parkı Spor Merkezi’nde salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri saat 7:00’de; Yoğurtçu Parkı’nda pazartesi, çarşamba, cuma saat 7:30’da; Bostancı Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonunda pazartesi, çarşamba, cuma günleri 7:30’da gerçekleşecek.