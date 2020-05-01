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İstanbul’da otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi


Fatih’te halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında kavga çıktı. Küfür, tehdit ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi – Tıkla İzle

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Fatih Atikali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seferini yapan bir otobüsün şoförü Yavuz Selim durağına geldiği sırada durarak yolcu almak istedi. O esnada iddiaya göre otobüs şoförü ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otobüs şoförü, yüksek sesle bağıran yolcuya “İstediğin yere telefon aç” derken, yolcu ise “Hep böyle yapıyorsun” karşılığını verdi. Tansiyonun iyice yükseldiği olayda otobüs şoförü yolcuya, “İn aşağıya” dedi. Yolcunun “İnmiyorum ne yapacaksın?” sözleri üzerine adeta çıldıran şoför, “Sen para veriyor musun, bedava biniyorsun. Bedavacı hem para vermiyorsun hem de konuşuyorsun” dedi.

Tartışma sürdüğü esnada şoför durakta bekleyen yolcuları almadan birkaç metre ilerleyince diğer yolcular da duruma tepki gösterdi. Aracı durdurarak ayağa kalkan şoför ile yolcu arasında daha da şiddetlenen kavgada şoför, “Git çağır polisi, yeter artık yeter” diyerek bağırdı. Dışarıda bekleyen yolculara da “Ne oldu ağabey hayırdır?” diyen şoför, ardından küfürleştiği yolcuyu almadan duraktan ayrıldı. Küfür, hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

📆 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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