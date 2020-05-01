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Kadıköy meydanında bir babanın dramı


Kadıköy’de evden kaçan kızını bulan baba, eve götürmek istedi. Kız ile babasının arasında çıkan tartışmayı kadına şiddet olayı zanneden vatandaşlar babaya müdahale etti. Genç kız ise kendisini eve götürmek isteyen babasına tekmeler atıp su şişesi fırlatarak engel oldu. O sıcak anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy meydanında bir babanın dramı – Tıkla İzle

Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir adam evden kaçan genç kızına Kadıköy meydanında rastladı. Babanın kızını kolundan tutarak eve götürmek istemesiyle aralarında tartışma başladı. Çevredeki vatandaşlar, adamın kıza şiddet uyguladığını zannederek adama müdahale etti. Fakat adamın çevredekilere kızın babası olduğunu söylemesiyle, şiddet sanılan olayın aile dramı olduğu anlaşıldı. Genç kız kendisini eve geri götürmek isteyen babasına tekme atıp su şişesi fırlatarak engel oldu. Ayrıca genç kızın babasına bağırıp üzerine yürüdüğü de görüldü. O esnada baba ile çevredeki vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Olaya tanık olan bir esnaf, “Bir kişinin kızın elini büktüğünü gördüm. Daha sonra şahıs kızın babası olduğunu beyan etti. Sonra vatandaşlar olayı kadına şiddet olarak algılayarak olaya müdahale etti. Adam babasıyım diye bağırdı. Kız da babaya karşı saldırgandı. Tekme attığını gördüm, mukavemette bulundu. Memur arkadaşlar da gerekli işlemleri yaptılar” dedi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle tartışma sonlandı.

📆 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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