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Ahmet Şimşek Koleji
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Geleceği Güvenceye Almanın Yollarından Biri: Ferdi Kaza Sigortası


Geleceği şekillendirmek ve gelecekte ne olacağını bilmek her daim mümkün olmaz.  Ancak herkesin kendi geleceğini güvenceye alması mümkün olabiliyor. Bunun için yapılması gereken sadece  sigorta türleri hakkında bilgi sahibi olmanızdır. Böylelikle hangi sigorta türlerinin sizin geleceğinizi güvence altına alacağını çok daha net bir şekilde tespit edebilirsiniz. Bu noktada özellikle araştırmanızı tavsiye ettiğimiz sigorta türlerinin başında ferdi kaza sigortası geliyor.

Ferdi kaza sigortasının geleceği güvenceye almak adına diğer sigortalardan ayrılan bazı yönleri var.  Örneğin kaza sonucu ölüm ya da daimi bir sakatlık gibi durumlarda tedavi masraflarının poliçeye dahil edilmesi mümkün olabiliyor. Hatta gündelik tazminat teminatlarının bile kişinin talep etmesi  durumunda sigorta poliçesine dahil edilmesi mümkün olabiliyor.  Dolayısıyla ferdi kaza sigortası poliçesinin kişinin talepleri doğrultusunda şekillenebilen bir poliçe olduğunu belirtebiliriz.

Ferdi Kaza Sigortası Ne Gibi Avantajlar Sunar?

Bu sigortayla kişiler başlarına gelebilecek  beklenmedik kazalar ya da benzer olaylar nedeniyle hem kendi geleceklerini hem de ailelerinin geleceğini güvence altına alabiliyor. Sigortanın sağladığı teminatlar ve ödenmesi gereken primler noktasında değerlendirildiğinde son derece cazip  bir sigorta türü olduğu kanaatine varmanız uzun sürmeyecektir. Özellikle kişinin vefat etmesi durumunda ailesinin maddi açıdan ciddi sıkıntılara girmesini önleyebilen bir sigorta olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Ferdi kaza sigortası yaptırmak istediğinizde hangi kuruluşa tercih ettiğinize bağlı olarak karşınıza pek çok farklı teminat seçeneği çıkabilir. Örneğin kaza riski ile birlikte deprem riskine karşı dünyanın neresinde olursanız olun belirli bir teminat altında bulunmanızı sağlayabiliyor. Üstelik herhangi bir sağlık kontrolünden geçmeden ferdi kaza sigortası yaptırmanızı sağlayacak olan kuruluşların da bulunduğu bilgisini sizlerle paylaşalım.

Bu kuruluşların başında BNP Paribas geliyor. Bu kuruluş tarafından hazırlanan “Canım Ailem Sigortası” çeşitli risklere karşı kendi geleceğinizi ve aynı zamanda ailenizin geleceğini belirli limitler dahilinde teminat altına almanızı sağlıyor. BNP Paribas internet sitesine tıklamanız durumunda aradığınız her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Hatta sigortanın genel şartlarına göz atma şansınız da oluyor ve böylelikle merak ettiğiniz çeşitli soruların yanıtlarına pratik bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Mutlaka bu sigortaya göz atın!

📆 21 Ekim 2019 Pazartesi 18:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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