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Ahmet Şimşek Koleji
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Fenerbahçe’nin Fas asıllı Fransız milli oyuncusu Adil Rami’den asker selamı


Asker selamı furyasına Adil Rami’de katılarak Barış Pınarı Harekatına destek mesajı gönderdi.  Fenerbahçe’nin Fas asıllı Fransız milli oyuncusu Adil Rami, sosyal medya hesabı İnstagram’daki profil resmini, asker selamı verdiği bir fotoğraf ile değiştirdi. Rami’nin yaptığı bu hareket sosyal medyada A Milli takımımıza destek olarak yorumlandı ve herkesin beğenisi kazandı.

UEFA, Almanya ve Fransa’nın başvurusu üzerine, Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım futbolcularımızın asker selamı vererek yaptığı gol sevincine soruşturma başlatmıştı. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, Fransa ile 1-1 berabere kalmıştı. Milliler, Kaan Ayhan’ın 81. dakikada attığı gol sonrasında Barış Pınarı Harekatı’na destek için asker selamı vermişti. UEFA, Almanya ve Fransa’nın başvurusu üzerine millerin bu gol sevinci için soruşturma başlattı ve TFF’den yazılı savunma istedi. 

FENERBAHÇE’NİN FRANSIZ MİLLİ OYUNCUSU RAMİ’DEN ASKER SELAMI

Fenerbahçe’nin bu sezon başında Marsilya’dan transfer ettiği Fransız defans oyuncusu Adil Rami, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda çektirdiği fotoğraflar arasında yer alan asker selamlı olan pozunu instagram hesabının profil resmi yaptı. Rami’nin hesabındaki profil fotoğrafını asker selamı verdiği bir fotoğraf ile değiştirmesi sosyal medyada Türk Milli Takımı’na destek olarak yorumlandı ve herkesin beğenisini kazandı.

📆 17 Ekim 2019 Perşembe 11:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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