NERDEN BİLECEKSİNİZ?..

Şair diyor ya;

Siz benim kime küstüğümü, nerden bileceksiniz?

Siz benim neye küstüğümü, nerden bileceksiniz?

Siz benim nasıl yandığımı, nerden bileceksiniz?

Siz benim neler çektiğimi, nerden bileceksiniz?

Siz benim neden sustuğumu, nerden bileceksiniz?

Siz benim neden kaçtığımı, nerden bileceksiniz?

Ben de diyorum ki;

Bilmeseniz de olur demeyeceğim.

Bilseniz iyi olurdu.

En azından benim için iyi olurdu.

Bütün insanlar ve ülkemiz adına iyi olurdu.

Yetmedi mi bu milletin küskünlüğü, suskunluğu, yorgunluğu, korkuları, yüreğindeki yangınları, çektikleri ve kaçması her şeyden?

Ve öfkesi her şeye, herkese…

Ve tabi ki benim.

Hele hele, birliğin, dirliğin, beraberliğin şart olduğu bu günlerde,

Bilseydiniz iyi olurdu.

AHMET BERHAN YILMAZ