Marka Sahipleri Okumadan Geçmeyin! Markanıza Yapacağınız En Büyük Yatırımı Açıklıyoruz

Markanızı geliştirmek istiyorsunuz fakat yapılacak başka bir şey bulamıyor musunuz? Üretim, pazarlama, finans gibi büyük çaplı konularda elinizden geleni yapmış olabilirsiniz, fakat yapabilecekleriniz yalnızca bunlarla sınırlı değil.

Markanızın müşterilerinize hitap edebilmesini, mevcut müşterilerinizi devamlı müşterilere çevirirken yeni müşteriler edinebilmeyi istiyorsanız; markanıza güçlü bir itibar yaratmalısınız.

Araştırmalar gösteriyor ki, müşterilerin %90’ı kötü bir itibarı olan markalardan alışveriş yapmıyor. Marka itibarına oldukça fazla değer veren müşteriler, satın alım kararlarını da marka itibarına göre veriyorlar. Bu kararları vermeden, mutlaka internet üzerinden markayı araştırıyorlar. Bu yüzden, bugünlerde online itibarın önemi oldukça fazla!

İnternetin hayatımızın merkezine oturduğu bugünlerde, markalar için online platformlarda var olmak, artık yalnızca bir avantaj değil, bir zorunluluk! Müşterilerin %93’ü, bir markadan alışveriş yapmadan önce marka hakkında araştırma yapıyor.Müşteriler, internet üzerinden yaptıkları bu araştırmalarda, markaya dair hiçbir şey bulamazlarsa, güvenlerini yitiriyorlar. Ayrıca, müşterilerin %48’i de, markaların sosyal medyadaki duruşlarına bakarak arkadaşlarına öneriyorlar.

Peki, online itibar nasıl yaratılabilir?

Yorumlar, bir markanın itibarında oldukça önemlidir!

Müşterilerinizden geri dönüşler almak, bunları herkesin görebileceği bir platformda paylaşmak; potansiyel müşterilerinizin size olan güvenini artırabileceği gibi, mevcut müşterilerinizle de ilişkilerinizi kuvvetlendirecektir.

Müşterilerinizle hakkınızda gelen negatif veya pozitif her yorumu paylaşıyor olmanız, açık ve güvenilir bir duruş sergilemenizi sağlayacaktır. Bir araştırmaya göre, müşteriler, marka yorumları arasında negatif yorumlar da olduğunu gördüğünde, markaya olan güvenleri artıyor. Bu yüzden, yorumlarla ne yaparsanız yapın, negatif yorumlarınızı kaldırmayın!

Ayrıca, bu müşteri yorumlarına yanıt vermeniz de oldukça önemli. Negatif müşteri yorumlarına , hızlı ve çözüm odaklı yanıtlar vermeniz, müşterileriniz tarafından, markanızla yaşayacakları müşteri deneyimi sırasında oluşabilecek sorunlarında onları yalnız bırakmayacağınız ve görüşlerinize değer verdiğiniz şeklinde anlaşılır. Pozitif yorumlar aldığınızda ise, teşekkür etmeyi unutmamalısınız.

Markanın sosyal durumlar karşısında koyduğu duruşlar, müşterileri etkileyebilir!

Günümüzde markaların bir olaya karşı kayıtsız kalması, müşteriler tarafından takdir edilmiyor! Müşteriler, markaların sosyal durumlar karşısında görüşlerini belirtmelerini istiyorlar. Belirtilen bu görüşlerle yaratılan marka itibarı, müşterilerin kararlarını etkileyebiliyor. Özellikle müşteri kitlesinin en genç kısmını oluşturan iki jenerasyon, markalara olan güvenlerini ve satın alım kararlarını markaların duruşlarına göre veriyorlar. Müşterilerin takdir ettiği duruşlar sergileyen markalar önerilirken, bunun tam tersi de olabiliyor. Araştırmalara göre, Z jenerasyonunun %83’ü, arkadaşlarına duruşlarından hoşlanmadıkları markaları kullanmayı bırakmalarını öneriyorlar. Bu yüzden, sosyal durumlar karşısında tepkisiz kalmamalı fakat, müşterilerin takdirini kazanmak için de marka değerlerine göre tutarlı duruşlar sergilemeli.

Son olarak, marka itibarınızı oluşturmak ve duyurmak için, size bu konuda yardımcı olabilecek platformlar aramanızı öneririz. Örneğin, Şikayet Var müşteri memnuniyeti platformu, içerisinde binlerce yorum barındırırken, müşterilerin satın alım kararlarını vermeden önce mutlaka inceledikleri bir platform olma özelliğini de koruyor. Müşterilerin birbirlerine öneriler verdiği ve markalarla yaşadıkları deneyimleri paylaştıkları bu platformda kendinize bir yer edinip, müşterilerinizle iletişime geçmeniz, güçlü bir itibar yaratma konnusunda oldukça faydalı olacaktır.