Başkan İmamoğlu: “Kanal İstanbul İle İlgili Olumlu Fikrim Yok”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye ziyaretlerini sürdürüyor. En son Esenler Belediyesi’ni ziyaret eden İmamoğlu, bugün de 6’ncı ziyaretini Avcılar Belediyesi’ne yaptı. İlçe Belediye Başkanı Turan Hançerli ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, “Bugüne kadar eş güdümlü çalışılmadığı için yaşanan birçok sorunu tamir etmemiz gereken ilçelerin başında da Avcılar geliyor” dedi.

İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili bir soruya, “Benim Kanal İstanbul’la ilgili fikrim net. Olumlu bir fikrim yok. Bunu biz bütün İstanbul’la da paylaşmayı düşünüyoruz” yanıtını verdi.

İmamoğlu’na Avcılar Belediyesi ziyaretinde, İBB genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları da eşlik etti.

-BATHONEA ANTİK KENT PROJESİ HAKKINDA BRİFİNG ALDI-

İmamoğlu ve Hançerli daha sonra Avcılar’daki projeleri yerinde incelemek için saha gezisine çıktı. İki başkan, Avcılar Belediyesi Başkanlığı İstanbul Tarih Öncesi Araştırma Merkezi’nde, Bathonea Antik Kent Projesi hakkında kazı başkanı Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şengül Aydıngün’den brifing aldılar. İmamoğlu, yürütülen kazı çalışmalarından ve bulunan arkeolojik eserlerden çok etkilendiğini belirterek, “Küçükçekmece Gölü’ndeki antik kenti mutlaka gezeceğim” dedi. Aydıngün’ün “Müthiş tüneller var” demesi üzerine İmamoğlu, “Biz şimdi oraya Kanal İstanbul yapacağız. Suyla doldurup. Ne işimiz var kanalla manalla” diyerek herkesi güldürdü.



-KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ OLUMLU BİR FİKRİM YOK-

İmamoğlu ve Hançerli daha sonra Avcılar sahiline geçerek inceleme gezilerini sürdürdü. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili düşüncelerini şu şöyle ifade etti:

“Ben Küçükçekmece Gölü’nün ve İstanbul’un birçok kimlikli alanının, tarihi süreçte kendini bulmuş coğrafyasının, mümkün olduğu kadar bozulmamasından yana bir kişiyim. Bu bakımdan daha önce de söyledim. Benim Kanal İstanbul’la ilgili fikrim net. Olumlu bir fikrim yok. Bunu biz bütün İstanbul’la da paylaşmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla ben oradaki tarihi kalıntıyı önemsiyorum. Yerinde de göreceğim. Bütün Türkiye’nin, Dünyanın görmesini isteriz. Bu coğrafyalara baktığınızda Allah’ın lütfu, dünya güzeli. Böyle güzelliği geleceğe nasıl taşırız endişesiyle hareket edersek İstanbul’a layık yöneticiler oluruz. Baktığımız pencere bu. Bu ön fikirle, hocamızla da gezince görüşlerimizi paylaşırız.”