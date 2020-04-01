AK Partili Türkyılmaz, İmamoğlu’na İBB TV logosunu sordu

İBB TV logosunda bu değişiklik İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kurumsal logosunun değiştirilmesi yönünde atmış olduğunuz öncü bir adım mıdır, nihayetinde İBB logosunu tamamen değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

Murat Türkyılmaz, Başkan İmamoğlu’na İBB TV’nin LGBT renklerini sordu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti’li Meclis Üyeleri tarafından Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na İBB TV logosu soruldu!

Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz’ın verdiği önergede Başkan İmamoğlu’nu terletecek sorular soruldu!

İBB yeni logo çalışmalarının çalıntı olduğunu ifade eden Türkyılmaz, “İBB TV’nin yeni logosunun Amerika merkezli TEDx, World HappinessSummit ile birebir benzerliğinin olduğu vurgulanıyor. Bu logonun aynı zamanda shutterstock olarak bilinen dünyanın en çok kullanılan fotoğraf veri tabanından alıntılandığı da çok aşikâr” dedi.

Türkyılmaz, Başkan İmamoğlu’na, sosyal medya hesaplarından cami logosunu kaldırmak üzerinden ve maalesef LGBT renklerinin logoya işlendiği şeklinde bana göre ağır ve yersiz tezviratlara maruz kaldınız. Çemberlitaş tabelasının Çince Konstantin sütunu olarak yazılması, kültür sanat sezonu açılışında afife jalenin geziye göndermeler yapacak şekilde şiddete uğrayan kırmızılı bir kadın olarak temsil edilmesi ve bu oyunun adının 4153 olması gibi toplumun sınır uçları oynayan bazı adımları endişe ile izliyoruz” diyerek eleştirdi.

MURAT TÜRKYILMAZ’DAN BAŞKAN İMAMOĞLU’NU TERLETECEK SORU ÖNERGESİ

Başkan İmamoğlu’na verdiği önergeyi anlaması için tane tane okuyan Murat Türkyılmaz, “Soruma geçmeden evvel müsaadenizle kısa bir izahat yapmak istiyorum.

Şu an bizi izleyenlerin ekranın sağ üst köşesinde görmüş oldukları logo İBB TV’nin logosudur. Bu logo daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyemizin herkesin bildiği, üzerinde yedi tepe, iki kıtayı bağlayan boğaz, İstanbul’un meşhur surları ve İstanbul’un adeta manevi mührü olan cami minareleri kompozisyonundan oluşan kurumsal logomuzdu. Fakat sayın başkanın göreve gelmesinden sonra İBB TV’nin bu logosu değiştirildi.

Değiştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosunun hikayesinden kısaca bahsetmek istiyorum. 24 Şubat 1969 yılında dönemin İstanbul Valiliği şehri temsil edecek ambleme karar vermek için bir yarışma düzenler. Yarışmada bir sürpriz yaşanır, iki kıtayı bağlayan birbirine bağlayan boğaz, İstanbul’un meşhur surları, cami minareleri ile şehrin yedi tepe üzerinde kuruluşunu sembolize eden Metin Edremit’in hazırlamış olduğu amblem aynı anda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü kazanır. Bu vesileyle gerçekten de tasarım ve şehrin kimliğini başarılı bir şekilde özetleyen, modernize edilmeyecek kadar zamanın ötesinde bir logo tasarlayan sanatçı-grafiker Metin Edremit’i de burada saygıyla anmak istiyorum.

Şimdi de İBB TV’ nin yeni logosundan kısaca bahsetmek istiyorum. Sözcü gazetesi 11 Eylül tarihli haberinde sözkonusu logonun değişimini şu cümlelere ifade ediyor: İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan İBB TV’DE logo değişikliğine gidildi. İBB TB’de daha önce kullanılan mavi cami logosu yerine mavi ve pembe renklerin yer aldığı yeni logo yerleştirildi.

Sabah gazetesinin yine 11 Eylül tarihli haberinde ise ilginç bir detay daha ifade ediliyor: Logo Çalıntı mı? başlıklı haberde: İBB TV’nin yeni logosunun Amerika merkezli TEDx, World Happiness Summit ile birebir benzerliğinin olduğu vurgulanıyor.

Bu logonun aynı zamanda shutterstock olarak bilinen dünyanın en çok kullanılan fotoğraf veri tabanından alıntılandığı da çok aşikâr. Adeta logo yapım süreci şöyle gerçekleşmiş görünüyor: Önce logoyu değiştirmeye karar ver, shutterstock sitesine gir, colorful diye arama yap, en üstte çıkan görseli masaüstüne kaydet ve daha sonra 90 derece sola çevir, alın size İBB TV Logosu.

Milyonlarca insanın takip ettiği İBB TV gibi önemli bir kanalın logosunun böyle özensiz ve gayri ciddi bir şekilde hazırlanması ve yayına alınmasının İBB gibi köklü ve gelenekli bir kuruma yakışmadığını buradan ifade etmek istiyorum. Logonun çalıntı olduğu ortaya çıkınca logoda yeniden değişikliğe gidildi ve şu an alıntılanan logoda ki renkler sadece TV yazısı içerisine yerleştirilmiş durumda.

Şimdi bu açıklamalardan sonra sorularımı sıralamak istiyorum:

1- İSPARK ’ın logosunu değiştirseniz buna diyecek bir şey yok ama burada değiştirdiğiniz logo İBB’nin yarım asırdır kullanmış olduğu logo. Dolayısıyla logonun kaldırılmasında ki motivasyonunuzu ve gerekçesini merak ediyoruz.

2- Yeni logonun ilk halinin az önce de ifade ettiğim üzere alıntı olduğu çok açık. Bu nedenle logoyu kimin tasarladığı daha doğrusu çalıntıladığı önem kazanıyor. Bu logonun tasarım sürecini hizmet alım yöntemiyle mi gerçekleştirdiniz? Eğer böyleyse logo tasarımı için ne kadar ücret ödenmiştir? Bu logo Medya A.Ş. bünyesinde çalışanlar tarafından hazırlandıysa, ilgililer hakkında İBB gibi büyük bir kurumun fikri mülkiyeti ihlal eden logo çalışmasına ilişkin bir soruşturma başlattınız mı? Logonun çalıntı olduğuna ilişkin logonun marka haklarına sahip kurumlar tarafından herhangi bir yazılı uyarı aldınız mı?

3- Son olarak Sayın Başkan, malumunuz belediyelerimizin logolarının belediye meclislerinde 2/3 çoğunlukla değiştirilmesi gerekmektedir. İBB TV’nin değiştirilmesi için böyle bir usule ihtiyacınız yok, bu konuda haklısınız. Fakat Beylikdüzü Belediyesinde başkanlığınız döneminde belediyenin kurumsal logosunu mecliste gerekli olan çoğunluğun sağlanmamasına rağmen, kanun aykırı bir biçimde uygulamaya koyduğunuzu biliyoruz.

Yeni logonun mahkeme kararıyla iptal edildiğini daha sonra Danıştay’a müracaatınızın da talebin reddedildiğini ama belediye logosunun hukuksuz bir şekilde hala kullanılmakta olduğunu söylemek istiyorum. Geçmişinizde böyle bir vaka yaşandığı için açık açık sormak istiyorum, bu soruya cevap vermeniz sizi de epey rahatlatacaktır. Zira sosyal medya hesaplarından cami logosunu kaldırmak üzerinden ve maalesef LGBT renklerinin logoya işlendiği şeklinde bana göre ağır ve yersiz tezviratlara maruz kaldınız. Çemberlitaş tabelasının Çince Konstantin sütunu olarak yazılması, kültür sanat sezonu açılışında afife jalenin geziye göndermeler yapacak şekilde şiddete uğrayan kırmızılı bir kadın olarak temsil edilmesi ve bu oyunun adının 4153 olması gibi toplumun sinir uçlarıyla oynayan bazı adımları endişe ile izliyoruz. Bu vesileyle İstanbul’un maddi ve manevi mirasına saygı göstermek hususunda ifade ettiğiniz taahhütlerinizi de tekrar hatırlatmak istiyorum.

Sorum şu sayın başkan: İBB TV logosunda bu değişiklik İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kurumsal logosunun değiştirilmesi yönünde atmış olduğunuz öncü bir adım mıdır, nihayetinde İBB logosunu tamamen değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Sorularımı başkanlığınıza saygılarımla arz ederim.”