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BAŞKAN İMAMOĞLU’NUN “HALK SÜT” VAADİ GERÇEKLEŞİYOR


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri arasında yer alan Halk Süt projesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde hayata geçiyor.


Sağlıklı nesillerin sağlıklı gıdaya erişimle yetişebileceğine inanan İBB, tüm çocukların en temel gıda maddesi olan süte ulaşabilmesi için Halk Süt dağıtımına başlıyor.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek törenle, projenin tanıtımı yapılacak ve ihtiyaç sahibi ailelere halk süt dağıtımına başlanacak.


Proje kapsamında ilk etapta İstanbul genelinde aylık 750 bin litre süt dağıtılacak. Bu hizmetten İBB’den sosyal destek alan ailelerin 3-6 yaş arasındaki çocukları yararlanacak. Haftada çocuk başına 2 litre süt verilecek.


Bir litrelik UHT sütler ailelere çocuk sayısına göre aylık ya da 15 günlük teslim edilecek. Dağıtımlar İBB ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.


Uygulama sırasında ihtiyaç sahibi yeni aileler de tespit edilerek sisteme dahil edilecek.

İBB, proje için tecrübesi ve güvenilirliğiyle bilinen Tire Süt Kooperatifi ile sözleşme imzaladı.


16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde gerçekleşecek “Halk Süt Lansmanı ve Dağıtım Töreni’ne siz kıymetli basın mensuplarını davet ediyoruz.


PROGRAM:

Yer: İBB Gürpınar Su Ürünleri Hali

Tarih: 16 Ekim 2019 Çarşamba

Saat: 11:00

Galeri
📆 15 Ekim 2019 Salı 12:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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