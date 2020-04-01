MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Genel, Manşet, Spor, Toplum » Türkiye, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğe devam etti
Türkiye, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğe devam etti


2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Corentin Tolisso’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sissoko’un kafa vuruşunda top Mert Günok’ta kaldı.

21. dakikada ceza alanı içinde Kingsley Coman, kale çizgisine inip ortasını yaptı. Griezmann’ın kafa vuruşunda top Mert Günok’ta kaldı.

25. dakikada Griezmann’ın içeri çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Sissoko’un yakın mesafeden vuruşun meşin yuvarlak Mert’te kaldı.

39. dakikada Antoine Griezmann’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mert Günok kalesinden çıkarak topu aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada İrfan Kahveci’nin uzun pasında Hakan Çalhanoğlu, top yere inmeden pasını Burak Yılmaz’a aktardı. Ceza yayının ilerisinde topla buluşan Burak’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

61. dakikada Griezmann’ın sol kanattan ön direğe yerden sert ortasında, Wissam Ben Yedder’in vuruşunda top auta çıktı.

69. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Varane’nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

76. dakikada Griezmann’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Giroud’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

81. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazda Kaan, iyi bir kafa vuruşu ile ağları sarstı. 1-1

90+2. dakikada hızlı çıkan milliler topla birlikte Fransa yarı alanına ilerledi. Topla birlikte giden Burak’ın ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.

Stat: Stade de France

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp

Fransa: Steve Mandanda, Raphael Varane, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Clement Lenglet, Corentin Tolisso, Blaise Matuidi (Thomas Lemar dk. 76), Antoine Griezmann, Kingsley Coman (Jonathan Ikone dk. 87 ?), Moussa Sissoko, Wissam Ben Yedder (Olivier Giroud dk. 72)
Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma, Lucas Digne, Djibril Sidibe, Tanguy Ndombele, N’Golo Kante, Alassane Plea
Teknik Direktör: Didier Deschamps

Türkiye: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mehmet Zeki Çelik (Kaan Ayhan dk. 53), Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu (Hakan Çalhanoğlu dk. 46), Ozan Tufan (Cenk Tosun dk. 81), İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ömer Bayram, Enes Ünal
Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Giroud (dk. 75) (Fransa), Kaan (dk. 81) (Türkiye)

Sarı kartlar: Lucas Hernandez, Griezmann (Fransa), Cenk, Kenan, İrfan Can (Türkiye)

Galeri
📆 15 Ekim 2019 Salı 11:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR