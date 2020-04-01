Türkiye, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğe devam etti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Corentin Tolisso’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sissoko’un kafa vuruşunda top Mert Günok’ta kaldı.
21. dakikada ceza alanı içinde Kingsley Coman, kale çizgisine inip ortasını yaptı. Griezmann’ın kafa vuruşunda top Mert Günok’ta kaldı.
25. dakikada Griezmann’ın içeri çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Sissoko’un yakın mesafeden vuruşun meşin yuvarlak Mert’te kaldı.
39. dakikada Antoine Griezmann’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mert Günok kalesinden çıkarak topu aldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada İrfan Kahveci’nin uzun pasında Hakan Çalhanoğlu, top yere inmeden pasını Burak Yılmaz’a aktardı. Ceza yayının ilerisinde topla buluşan Burak’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
61. dakikada Griezmann’ın sol kanattan ön direğe yerden sert ortasında, Wissam Ben Yedder’in vuruşunda top auta çıktı.
69. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Varane’nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
76. dakikada Griezmann’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Giroud’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
81. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazda Kaan, iyi bir kafa vuruşu ile ağları sarstı. 1-1
90+2. dakikada hızlı çıkan milliler topla birlikte Fransa yarı alanına ilerledi. Topla birlikte giden Burak’ın ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.
Stat: Stade de France
Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp
Fransa: Steve Mandanda, Raphael Varane, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Clement Lenglet, Corentin Tolisso, Blaise Matuidi (Thomas Lemar dk. 76), Antoine Griezmann, Kingsley Coman (Jonathan Ikone dk. 87 ?), Moussa Sissoko, Wissam Ben Yedder (Olivier Giroud dk. 72)
Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma, Lucas Digne, Djibril Sidibe, Tanguy Ndombele, N’Golo Kante, Alassane Plea
Teknik Direktör: Didier Deschamps
Türkiye: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mehmet Zeki Çelik (Kaan Ayhan dk. 53), Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu (Hakan Çalhanoğlu dk. 46), Ozan Tufan (Cenk Tosun dk. 81), İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ömer Bayram, Enes Ünal
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Giroud (dk. 75) (Fransa), Kaan (dk. 81) (Türkiye)
Sarı kartlar: Lucas Hernandez, Griezmann (Fransa), Cenk, Kenan, İrfan Can (Türkiye)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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