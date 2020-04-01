Son Teknoloji Lazer Epilasyon cihazı kiralama

Lazer epilasyon yönteminin her geçen gün daha fazla tercih edilmesiyle beraber artık bu hizmeti vermek isteyen kişi ve kurumların da sayısı her geçen gün artış göstermektedir. İlk evrede lazer epilasyon cihazı kiralama yoluna gidilmektedir. Bu yolla beraber kurumunuzda lazer epilasyon noktasında hizmet vermeye başlayabilir ve kendinize bir müşteri kitlesi oluşturabilirsiniz.

Lazer Epilasyon Cihazlarını Kimler Kiralayabilir?

Lazer epilasyon hizmeti ancak bazı kurumlarda verilmektedir. Doktor muayenehaneleri, özel tıp merkezleri, özel poliklinikler ve hastaneler lazer epilasyon hizmeti sunabilmektedir. Bu noktada gerekli şartları karşılayan kişilerin cihaz kiralama imkanı bulunmaktadır. STS Lazer olarak bu noktada müşterilerimizin cihaz kiralamalarında destek vermekte olduğumuz gibi onlara son teknoloji ile üretilmiş olan Soprano Platinium ve Soprana ICE cihazlarını sunuyoruz.

Lazer Epilasyon Cihazları Ne Kadar Süreyle ve Kaç Tane Kiralanabilir?

Lazer epilasyon cihazı kiralama işlemleri sırasında bazı opsiyonların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu cihazların kiralanabilmesinde sizlere yetkili firma olarak hizmet vermekte olan firmamız minimum 12 aylık kiralamalarda destek olmaktadır. Soprano ICE ve Soprano Platinium cihazlarını kiralamak istediğiniz zaman 12 aylık süre ile kiralayabileceğiniz gibi aynı zamanda belirli sayıda kiralamanız gerekmektedir.

Firmanız için toplam kiralayabileceğiniz cihaz sayısı 30 cihaz ile sınırlıdır. 12 ayık kiralamalarınız kapsamında maksimum 30 cihaz kiralayabilme imkanınız bulunmaktadır. Firmamız sizlere kiraladığınız her bir cihaz için profesyonel hizmet vermeye özen göstermektedir.

Cihazları Kiralarken Masrafım Olacak Mı?

Lazer epilasyon cihazı kiralamayoluna giden kişiler bu noktada hangi masraflarının olacağını ve toplam ne kadar ödemeleri gerektiğini merak etmektedir. Aynı zamanda cihazların ne tür masrafları olduğu da önem arz eden noktalar arasındadır. Soprano buz lazer cihazları yapı gereği sarfsız diyebileceğimiz cihazlardır. Bu yüzden kiraladıktan sonra sadece kiralama bedeli masrafınız olacaktır.

Buz lazer, son zamanlar lazer epilasyon denildiği sırada ilk akılarak gelmekte olan lazer yöntemlerinin arasında yer aldığı için hiçbir masrafınız olmayacağı gibi müşterilerinize ulaşmanız da daha kolay bir hal alacaktır. Çünkü lazer epilasyon yaptırmak isteyen kişiler genellikle buz lazer yöntemini kullanarak yaptırma yoluna gitmektedir.

Müşterilere Nasıl Ulaşırım?

Lazer epilasyon hizmeti vermek için cihaz kiraladığınız zaman sizlere müşterilerin ulaşmasını ve bu noktada adınızı duyurmak istersiniz. Firmamızdan cihaz kiralama yoluna gittiğiniz zaman firmamız sizlere bu noktada da destek vermeye özen göstermektedir. STS lazer olarak lazer cihazlarını firmamızdan kiralayan kişilerin işletmelerini yıllık 1.5 milyon ziyaretçisi olan sitemize ekliyoruz. Bu şekilde buz lazer yaptırmak isteyen kişiler sizlere kısa süre içerisinde ulaşabilecek siz de uygun müşteri kitlesine ulaşmış olacaksınız.

Cihazlarda Güvence Veriliyor Mu?

Lazer makinesi kiralayan bazı kişiler çeşitli sorunlar yaşadığı için kiraladıkları ürünlerden yana sorun yaşayıp yaşamayacaklarını merak ederler. Soprano buz lazer kiralayacağınız sırada https://www.stslazer.com olarak sizlere her zaman yetkili ve profesyonel hizmet veriyoruz. Bu yüzden firmamızdan kiraladığınız ürünleri distribütör güvencesi altında kiralama imkanına sahip olabilirsiniz. Buz lazer teknolojisinin Türkiye’deki marka tescili 2015 yılından beri firmamız tarafından verilmektedir. Buz lazer aynı zamanda sadece firmamız tarafından sunulmakta olan Soprano markasına sahip cihazlar içindir.

Cihazları aldığınız zaman sizin ve çalışanlarınızın nasıl kullanacağını merak ediyorsanız bu noktada da destek vermeye özen gösteriyoruz. Sunmuş olduğumuz cihazların eğitimlerini uzman doktorlarımız ve eğitmenlerimiz sizlere verirken aynı zamanda isterseniz sertifika eğitimi şeklinde eğitimlerimiz de sunulmaktadır. Bu sayede cihazları kullanmaya yetkiniz olduğuna dair sertifika eğitimi alır ve cihazları rahatlıkla kullanabilme imkanına sahip olursunuz.

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