Kadıköy’de E-Twınnıng Projesi Esiyor, Tekno-Girişimci Kızlar Geliyor

Kadıköy İlçesinden 5 ayrı meslek lisesi birlikte oluşturduğu e-twinning projesini başarıyla yürütüyor. Kadıköy Göztepe MTAL’nin koordinatörlüğünü yaptığı, Ahmet Sani Gezici ÇPL, General Ali Rıza Ersin MTAL, 50. Yıl Feridun Tümer MTAL, Muhsin Adil Binal MTAL meslek liseleriylekonsorsiyum oluşturduğu; mart ayında başlayıp aralık ayında son bulacak olan “Dezavantajlı kızların tekno-girişimcilik becerilerinin artmasını sağlamak” konulu e-twinning projesinin teknoloji ve girişimcilik konulu seminerlerini uzman kişileri dinleyerek, Kosgeb ve Teknofest gezilerini düzenleyerek, çeşitli proje sergi ve şenliklerine katılım göstererek, tümatölye çalışmalarını Coca-Cola İçecek Firmasının yönetici ve eğitimcileriyle birlikte yürüterek devam ettiriyor.

Öğrencilerin tekno-girişimcilik becerilerinin artış ivmesini gözlemleyebilmek için ön-testleri yapıldı, proje sonunda ise son-testleri yapılacak. Proje sonunda kendilerine güvenlerini arttıracak olan bu ivme sayısal veriler ışığında değerlendirilecek.

Proje kapsamında, sosyal medya hesabı açarak; çalışma ve araştırmalarını yaygınlaştıran tekno-girişimci kızlarımız, yeni kavramlar öğrenip, güncel teknoloji ve girişimcilik haberlerini takip etti.Her ay en çok araştırma yapan öğrenci belirlenerek kendisine kitap hediye edildi.

Seminerlerin ilki “Bilinçli Teknoloji Kullanımı” konusunda oldu. Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar tarafından verilen seminerin akabinde; “Kadın Girişimciler” konulu bir diğer semineri Emlak Komisyon Başkanı ve Tüketici Sorunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Kolçak tarafından verildi. 3. Seminer ise “E-ticaret nedir?” konusunda Ideasoft Stratejik Pazarlama Uzmanı Gizem Aksoy tarafından verildi. Projeye dâhil olan tekno-girişimci kızlarımızdan bazıları proje logolarını da kendileri üretti ve tüm tekno-girişimci kızlar en beğendikleri logoyu kendileri seçerek projeye görsel bir hava eklemiş oldular. Bunun yanında proje çalışmaları hakkında kendi düşüncelerini yazıya dökmeyi ihmal etmediler.

Tekno-girişimci kızlarımız çalışmalarını; Kadıköy Göztepe MTAL’nin düzenlediği “Göztepe’de Proje Şenliği” ve Kadıköy İlçe MEM’in düzenlediği “Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz Öğrencilerimiz III” Proje Sergisinde stant açarak tüm katılımcılara anlattılar.

Atölye çalışmalarıCoca-Cola İçecek Firmasından yönetici ve eğitimcilerle birlikte ; “Kendini tanıma çalışmaları, Swot analizi, kişilik envanteri ve özgeçmiş hazırlama, iş planı yapmak ve iş geliştirmek, e-ticaret üzerine web sayfası tasarlamak” konularında oldu. Projeye dahil olan tekno-girişimci kızlarımızın grup çalışması yürüterek, kendi oluşturacakları projelerinden en başarılı olan 3 proje Coca-Cola İçecek tarafından ödüllendirilecek.

E-twinning projesinin oluşmasına kaynak olan üç sebepten birinin çalışmasını yapmak üzere bir başka alt projeyi daha gerçekleştirdiler. Teknoloji, girişimcilik ve sosyoloji ana temaları üzerine inşa edilen projenin sosyoloji ayağı için; içimizden birileri olan, sürekli kendini geliştirme ve öğrenme aşkında olan, insanlığa fayda sağlamaya çabalayan, gayretli kadınlarla röportaj yaptılar. “ÇALIŞABİLEN KADIN OLMAK”konulu röportajlarında; tamamen hayatın gerçekliği doğrultusunda zorluklara karşı hep “devam” edebilen, “çalışabilen”, bunun için eğitimi ve çabayı tüm hayatlarına yayan, ev-iş dengesini sağlamaya gayret eden kadınlardan, içten ve samimi hayat hikâyeleri dinlediler.

Öğrencilerin ilham alarak, can kulağıyla dinlediği ve sorguladığı gerçek hikâyeler; sanki yaşayan roman karakterlerinin karşılarında kanlı canlı vücut bulmasına dönüştü. Hiç tanımadıkları ama bizden olan insanlarla röportaj yapabilmenin, sohbet edip aslında bizden olan yaşam hikâyelerini hissedebilmenin heyecanını yaşadılar. Yüreklerinde ve zihinlerinde harmanlayacakları o güne ait duygu ve düşünceleri; belki de hayatlarının geri kalanını şekillendirecek. Bunun yanında manevi değerlerimizi yerinde yaşamak, Eyüp Sultan Hz. ‘ne dua etmek, onlara göre de günün güzel bitişini nurlandırdı.

Devam eden projede yapılacak olan bir diğer çalışma ise; İstanbul İl MEM’in yürüttüğü “Veli Akademileri” eğitimleri ışığında tekno-girişimci kızlarla anne ve babalarının birlikte dinleyeceği “Örnek anne baba ve huzurlu aile” eğitimi Avukat Gülsen Sözer tarafından Kadıköy Göztepe MTAL konferans salonunda 1 Kasım 2019 tarihinde saat 13:00’te verilecek.

Projenin kapanış ve yaygınlaştırma çalışmasının ise; Kadıköy İlçesinin liselerinden öğretmen, öğrenci ve velilerinin katılımıyla, Kadıköy Halk Eğitim Büyük Salonunda yapılması hedefleniyor.

Tekno-girişimci kızların eğitimleri ve yaşamlarına “iğne oyası” nezaketiyle yaklaşan değerli okul müdürüne tüm hassasiyeti ve desteği için teşekkür eden tekno-girişimci kızlar;onlarla sohbet ederek yürekten dinleyen, işiten ve taleplerini dikkate alan müdürlerine saygılarını arz ettiler.

Bunun yanında,tekno-girişimci kızlar, projelerineen başından beri; MEB ile yaptıkları işbirliği protokolü dâhilinde destek ve aracı olan, Özel Sektör Gönüllüleri Derneğine,Ideasoft Stratejik Pazarlama Uzmanı Gizem Aksoy’a, Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar’a, Emlak Komisyon Başkanı ve Tüketici Sorunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Kolçak’a ve Coca-Cola İçecek firmasınada teşekkür ediyorlar.

E-twinning Proje Çalışması, ülkemizin geleceğine değer katacak kızlar yetiştirmeye devam ediyor.

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