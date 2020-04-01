MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Genel, Manşet, Politika, Toplum » Bakan Akar, “Örgütü şaşırtmak için o saatte operasyonu başlattık”
Bakan Akar, “Örgütü şaşırtmak için o saatte operasyonu başlattık”


Bakan Akar “Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor” dedi.

Barış Pınarı Harekâtı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabaha kadar Karargâh’taki çalışmalarını sürdürdü. Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekâtı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi. Daha sonra AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na gelen Bakan Akar, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Harekâtın büyük bir başarıyla sürdüğünü aktaran Akar “Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik’in değil, herkesin…” diye konuştu.
Bölgedeki Araplar ve Kürtlerin de TSK’ya destek verdiğini belirten Bakan Akar, “Atmamız gerek bütün adımları planımız çerçevesinde atıyoruz. Bu adımları atarken de bölgenin hassasiyetlerine dikkat ediyoruz” diye konuştu.

MEVCUT PİLOTLARLA HAREKÂTI YAPIYORUZ
 Akar, ayrıca FETÖ’den sonra pilotlarda azalma olduğu yönündeki endişelere de “Azalma olsa da mevcut pilotlarımızla operasyonu eksiksiz yürütüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar, sivil hassasiyete önem verdikleri için operasyonun gece yerine gündüz yapıldığını söyledi. Edinilen bilgiye göre Akar “En iyi hazırlandığımız operasyon bu oldu. Operasyon çok iyi gidiyor. Örgütü şaşırtmak için o saatte operasyonu başlattık” dedi.

📆 11 Ekim 2019 Cuma 12:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR