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Bakteri yuvası midyeciye baskın, ekipler bile şaşırdı


İzmir’in Buca ilçesinde zabıta ekipleri, okul önlerinde midye satan seyyar satıcıların izini sürerek merdiven altı midyecilere suçüstü yaptı. Bir binanın çatı katında, sağlıksız koşullarda üretilen yaklaşık 100 kilo midyeye el konarken, sağlıksız ortam ekipleri bile şaşırttı.

Midye satışlarını mercek altına alan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız ortamda üretim yapan midyecilere baskın yaptı. Özellikle son dönemde okul önlerinde artan seyyar satışlar üzerine midyecilerin izini süren zabıta ekipleri, Gediz bölgesinde yer alan merdiven altı üretim yerini belirledi.

Bir binanın çatı katında gerçekleştirilen üretim yerini basan ekipler, midyelerin yerde, hiçbir hijyen önlemi alınmadan, kirli kaplar içindeki kirli sularda hazırlandığını tespit etti. Uzun süre bekleyen ve defalarca kullanılarak mikrop üreten kaplarda hazırlanan yaklaşık 100 kilo midyelere anında el konuldu.

O midyeleri okul önlerinde, parklarda satıyorlarmış

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği gıda belgesi ve belediyeden alınan işletme ruhsatı olmadan sağlıksız koşullarda üretim yapan işletmeye hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Toplanan midyelerin İzmir genelindeki okul önleri başta olmak üzere çok sayıda; park, kafe, alkollü içki mekanı önünde satıldığı tespit edildi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da yürütülen çalışmalar için zabıta ekiplerine teşekkür ederek vatandaşları uyardı. Kılıç, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim her şeyimiz. Piyasada ucuz ve yaygın bir şekilde hazırlanan midye, sağlıksız koşullarda üretildiğinde hızla bakteri üreterek bağışıklık sistemini olumsuz etkilerken; kirli sulardan toplanan midyeler ise Hepatit A hastalığına yol açabiliyor. Aldığınız gıda ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerin kalite, kontrol, izin gibi belgelerini görüp öyle alışveriş yapın” diye konuştu.

Galeri
📆 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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