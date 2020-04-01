Haydarpaşa, Geleceği İçin Güç Birliği Yapıyor

Yaklaşık 85 yıldır Türkiye’ye kazandırdığı sayısız sanatçı, ilim ve düşünce insanı, iş ve siyaset insanıyla tam bir eğitim yuvası olan Haydarpaşa Lisesi, ‘Yatılı Statüsü’nü sürdürebilmek için güç birliği yapıyor.

Haydarpaşa Lisesi mezunları ve öğrencileri geçtiğimiz günlerde 85. Yılını kutlamak için düzenlenen ‘Pilav Günü’nde bir araya geldi. Eski Bakanlardan Yaşar Okuyan, milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Kadıköy eski Belediye Başkanı Selami Öztürk ve birçok iş insanın katıldığı pilav günü, aynı zamanda yeni bir dönemin startının verildiği işbirliği organizasyonuna dönüştü.

Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği Başkan Nazmi Durbakayım, kuruluşundan beri YATILI OKUL statüsündeki Haydarpaşa Lisesi’nde 24 yatılı öğrencinin lojman olarak kullandığı binaların ÇŞB İstanbul İl Müdürlüğü tarafından riskli olarak tespit edildiğini ve yıkım kararı alındığını açıkladı. Bu kararın Haydarpaşa Lisesi tarihini değiştirebilecek sonuçlar doğuracağına işaret eden Başkan Durbakayım, yeni kalıcı bina yapılana kadar karşı önlem olarak ‘prefabrik lojman’ için harekete geçildiğini belirtti.

Öğrencilerin deprem riski olmayan bir ortama kavuşturmak için, derhal teşebbüse geçildiğini söyleyen Nazmi Durbakayım, Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği tarafından süratle projelendirip siparişi verilen kütüphane ve yemekhanesi olan 28 kişilik kapasiteli prefabrik lojman inşasının birkaç ay içinde tamamlanacağını ifade etti.

“Lojmanda kalan öğrencilerimizin başka okullara dağıtılması, Haydarpaşa’nın YATILI OKUL olmaktan çıkma riskine neden olur. Bu nedenle çok süratli bir şekilde prefabrik bir lojman yapılması zaruri olmuştur. Gerçekleştirildiğimiz 85. Pilav Günü’nü Haydarpaşa Lisesi’nin yatılı olmasına borçluyuz. 35 binden fazla mezunumuzun bu duruma sahip çıkacağına eminiz” şeklinde konuştu.

Kalıcı ve deprem riski taşımayan kalıcı lojman için de çalışmalara başlanılacağını açıklayan Dernek Başkanı Nazmi Durbakayım “Haydarpaşalı ruhunu taşımak Türkiye’nin değerlerine sahip çıkmak demektir. Haydarpaşa Lisesi Mezunlarının, kendilerini bulundukları seviyeye getiren okullarına katkı sağlayacaklarına güveniyoruz” dedi.

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