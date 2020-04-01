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İstanbul’da yine metrobüs kazası: 6 yaralı


ÜÇÜZ MUZ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ. (FATİH KEÇE/ADANA-İHA) Mersin’in Anamur ilçesinden getirilen üçüz muz, görenleri şaşırttı.

Esenyurt’ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Büyük paniğe eden olan olayda 6 kişi yaralandı.

Esenyurt’ta metrobüs kazası: 6 yaralı – Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı. Kazada yolcular büyük panik yaşarken metrobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüsler güvenli alana çekilirken, Beylikdüzü istikametine metrobüs seferleri durdu.

📆 08 Ekim 2019 Salı 13:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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