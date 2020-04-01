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Özlem Ağırman’ın yeni kitabı “Hamdım Piştim Yandım” çıktı


Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunu olan sanatçı aynı zamanda siyasetle de yakından ilgilenen Özlem Ağırman’ın “Hamdım Piştim Yandım” kitabını okurlarına sunuyor.

Yazar, zamanı önce biraz geriye gidip 90 lara, sonra bugünlere gelip güncel yaşama, yine daha geçmişe gidip 1923 devimi, etkileri ve kurucu değerleri siyasetçi bir kadının bakış açısından anlatıyor.

Kitap için notlar…

Kadın olarak cumhuriyetin değerleri içinde yetişmiş olmanın, Atatürk’ün getirdiği devrimlerin sonsuza kadar yaşatma, geliştirme görevimin de bir parçası olarak ele aldığımı düşünüyorum. 1923 Devrimlerinin geleceğimiz ve kadın açısından önemi özgürlüklerin varlığı ve yokluğu, geleceğimiz açısından çok kıymetli ve vazgeçilmezdir.

1923 Atatürk Devrimlerinden günümüze, kazanımlarımız ve kayıplarımıza, kurucu değerlere, siyasi partilere, günlük yaşama, bir kadın siyasetçi, bir anne gözünden bakış kitabın ana aksı.

Geleceğe ait öngörüler, öneriler ve değerlendirmeler de var.

Hamdım Piştim Yandım adını Hz. Mevlana’nın barış ve kucaklayıcı diline duyulan saygı ve kucaklayıcılığa katkı için almış.

Geçen zaman içinde duygusal tepkilerimizi çıkardığımızda olaylar bizim için deneyime, tecrübeye en önemlisi de felsefeye dönüşebilir. Bu tecrübelerimi de harmanladığım yakın tarihe özgürlükçü bir bakış açısını kitapta okura sunmaya çalıştım.” (Kitaptan)

📆 08 Ekim 2019 Salı 13:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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