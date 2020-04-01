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Ahmet Şimşek Koleji
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Koçak, iyi beslenin ve sağlıklı olun


Uzman Diyetisyen ve İyi Yaşam Uzmanı Dilara Koçak, Tepe Nautilus’ta doğal yaşama dair söyleşi gerçekleştirdi. Günümüzün değişen beslenme alışkanları, doğru bilinen yanlışlar ve doğru tüketim gibi birçok konuda konuşan Dilara Koçak, gıda israfı ve sonuçlarına dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un tam kalbinde birbirinden farklı aktivitelerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Tepe Nautilus Doğal Ürünler Pazarı’na ev sahipliği yaptı. Doğal yaşam kapsamında söyleşi gerçekleştiren Dilara Koçak, sağlıklı ve doğal beslenme ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Fazla yediğinizde kendinizi cezalandırmayın

Çeşitli besin gruplarını tüketmemiz gerektiğini söyleyen Dilara Koçak, “Her gün aynı şeyi yiyemezsiniz. Sağlıklı olan çeşitlilik. 3-5 kilo fazlanız olsun ama iyi beslenin ve sağlıklı olun bu yeterli.  Herkes ince ve zayıf olmamalı. Her gün sebze yiyip mutsuzsanız bu sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez. Biraz fazla yediğinizde kendinizi cezalandırmayın. Hiçbir ürünü hayatınızdan tamamen çıkarmayın. Kendinizi motive ederek yiyeceklerinizi çeşitlendirin.” dedi.

Özümüze ve Doğaya Dönmeliyiz

Üretilen gıdaların ise 3’te 1’i israf olduğunu belirten Koçak; ‘’İsraf için çözüm öze dönmek, doğaya dönmek. İhtiyacınızdan fazlasını almayın. Elmanın kabuklarını soyup yemeyin. Soyacaksanız kabuklarını bir kaba koyup sirke yapın. O sirke ile meyve ve sebzeleri yıkayın. O yıkadığınız suyla çiçeklerinizi sulayın. Bunların hepsi basit önlemler. Önemli olan bu farkındalığı kazanmak.’’ dedi.

📆 08 Ekim 2019 Salı 11:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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