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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » BİLMEM AĞLASAM MI? AĞLAMASAM MI?
Ahmet Berhan Yılmaz
BİLMEM AĞLASAM MI? AĞLAMASAM MI?


Ülkemizin ahvali;

Zenginler zenginlerle,

Siyasetçiler zenginlerle,

Yöneticiler zenginlerle,

Makam sahipleri zenginlerle,

Kısaca hepsi bir arada.

Öte yandan;

Fakirler fakirlerle, ezilenler ezilenlerle…

Peki, kim nasıl anlayacak yoksulun, altta kalanın, ezilenin halini?

Onlarla yatıp kalkmadan, onlarla aç kalmadan, onlarla yokluğu yaşamadan?

Onların dertlerine ortak olmadan?

Kim anlayacak?

Muhteşemsin Türkiye’m.

Bu mudur insanlık?

Bu mudur adalet?

Bu mudur Müslümanlık?

Koca şairin dediği gibi; “Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa… “

Veya sarayın damında devesini arayan adamın İbrahim Ethem’e dediği gibi.

Veya ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer ağlama.

Bilmem ağlasam mı? Ağlamasam mı?

📆 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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