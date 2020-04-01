BİLMEM AĞLASAM MI? AĞLAMASAM MI?

Ülkemizin ahvali;

Zenginler zenginlerle,

Siyasetçiler zenginlerle,

Yöneticiler zenginlerle,

Makam sahipleri zenginlerle,

Kısaca hepsi bir arada.

Öte yandan;

Fakirler fakirlerle, ezilenler ezilenlerle…

Peki, kim nasıl anlayacak yoksulun, altta kalanın, ezilenin halini?

Onlarla yatıp kalkmadan, onlarla aç kalmadan, onlarla yokluğu yaşamadan?

Onların dertlerine ortak olmadan?

Kim anlayacak?

Muhteşemsin Türkiye’m.

Bu mudur insanlık?

Bu mudur adalet?

Bu mudur Müslümanlık?

Koca şairin dediği gibi; “Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa… “

Veya sarayın damında devesini arayan adamın İbrahim Ethem’e dediği gibi.

Veya ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer ağlama.

Bilmem ağlasam mı? Ağlamasam mı?